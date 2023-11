AVISO DE UTILIDADE PÚBLICA

A Sanepar informa que realizará manutenções preventivas em equipamentos do Sistema de Abastecimento Integrado de Água Londrina-Cambé na próxima quarta-feira (8). Para a execução dos serviços, será preciso interromper o abastecimento

em bairros da zona Norte e Oeste de Londrina e Leste e Norte de Cambé. Os serviços serão executados das 8h às 18h. A distribuição de água deve voltar ao normal durante a noite, de maneira gradativa.

A população deve fazer uso racional da água, evitando desperdícios.

Os bairros afetados são:

Cambé: Pq. Maracanã, Jardim Ana Eliza, Jardim Elizabeth, Pq. Maracanã, Ch. Manella, Jardim União, Recanto Sumaré, Chácaras Santa Maria, Jardim Ecoville 2, Sociedade Rural Do Paraná, Resid. Residencial Das Torres, Resid. Das Américas, Campos Do Conde, Pq. Resid. Ana Rosa 4, Jardim Maria Flora, Jardim Terra Nova, Resid. Prof Otto B. Da Costa, Jardim Cidade Alta e Parque Lyra.

Londrina: Jardim Padovani, Residencial Vista Bela, Moradas Portugal, Chácaras Fonteque e Parque Agro Industrial Maria Estela – Eldorado 2, Jardim Imagawa, Moradias Cabo Frio, Res. Severo De Rudin Canziani, Jardim Hirata, C.H. Marajoara, Vila Flora, Jardim Maria Luiza, Jd. Nova Olinda, Residencial Anselmo Vedoato, Jardim Barcelona, Jardim Santo André, Jardim Ana Terra, Jardim Santa Madalena, Jardim San Martin, Jardim Noroeste, Jd. Nova Londrina, Jd. Maria Do Carmo, Jardim Santiago, Jardim Atlântico, Portal do Império, Jardim Savana, C. H. Santiago 1 e 2, Jardim São Tomás, Jardim das Américas, Jardim Império do Sol, Res. Itamaraty, Jardim Holanda 2, Jardim Coliseu, Jardim dos Andes, Jardim Costa do Sol, Jardim Holanda, C.H Garça Real, Jardim Leonor, Cond. Resid. Ana Terra, Parque Industrial Caçique, Pq. Ind. Horácio Sabino, Pq. Ind. Nishi 2, Jardim Rosicler, Parque Industrial Nishi 1, Jardim Maria Lucia, Res. Santa Rita do 1 ao 7, C.H. Morumbí, Jd. Leste Oeste e Jd. São Francisco de Assis.

Só ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou ainda pelo whatsapp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br