Pedestre Morre em Trágico Acidente na PR 323, em Londrina

Um acidente trágico ocorreu na noite de ontem na PR 323, em Londrina. Um pedestre, ainda não identificado, foi atropelado por um carro e morreu no local. O motorista do veículo não se feriu e passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 20h40, quando o carro, uma BMW/320i com placas de Marília-SP, seguia no sentido distrito da Warta a Sertanópolis. Ao chegar no km 57 e 400 metros, o condutor atingiu o pedestre, que atravessava a rodovia. O impacto foi tão forte que o corpo da vítima ficou irreconhecível.

O local do acidente é uma curva, em declive, com pista simples e seca. Não há iluminação na rodovia, o que pode ter dificultado a visibilidade do motorista. A velocidade permitida no trecho é de 100 km/h.

O Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Científica foram acionados para fazer a perícia e a remoção do corpo. A identidade da vítima ainda não foi divulgada. A polícia vai investigar as causas do acidente e se houve imprudência ou negligência por parte do condutor.

Este é mais um caso de atropelamento com morte nas estradas paranaenses. A Polícia Rodoviária Estadual alerta para os cuidados que os pedestres devem ter ao atravessar as rodovias, principalmente à noite. Também recomenda aos motoristas que respeitem os limites de velocidade e as sinalizações, e que evitem dirigir sob efeito de álcool ou drogas.