Londrina Esporte Clube apresenta reforços para a Série B do Brasileiro e faz o lançamento do novo uniforme

O Londrina Esporte Clube apresentou um pacote com sete reforços para a disputa da Série B do Brasileiro. O Tubarão oficializou as chegadas do zagueiro Patrick Marcelino (ex-Caldense), o lateral-esquerdo Nicolas e o volante Nathan (que estavam no Cianorte) e os atacantes Vinicius Barata (ex-Cordino-MA) e Caio Mancha (ex-Portuguesa Santista). Além disso, o clube também contará com os retornos do atacante Paulinho Moccelin e do meia Higor Leite.

O atacante Caio Mancha é o mais experiente entre os novos nomes. Ele teve destaque na Série A2 do Paulista com a Portuguesa, no ano passado, e com a Portuguesa Santista na atual temporada. Ele tinha um pré-contrato com o Londrina e se apresentou nesta semana.

O zagueiro Patrick Marcelino chamou atenção pelos gols com a Caldense no Campeonato Mineiro, balançando a rede sobre o Atlético-MG e sobre o Cruzeiro. Já Nicolas e Nathan chegam por recomendação do técnico Alexandre Gallo após trabalharem juntos no Cianorte, no Campeonato Paranaense. Vinicius Barata passou pelo sub-20 do Santos e estava no Maranhão.

Com essas contratações, o Londrina soma agora 12 reforços oficializados para a Série B. Antes dessas contratações, o Tubarão já tinha confirmado o goleiro Lucas Frigeri, o volante Jatobá, o zagueiro Guilherme Lacerda, o atacante Vitor Feijão e o zagueiro Da Silva.

A estreia do Londrina na Série B do Brasileiro será contra o ABC, no segundo final de semana de abril, no Estádio do Café. Em 2023, o Tubarão parou na primeira fase do Campeonato Paranaense e também da Copa do Brasil.