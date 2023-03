Tubastore lançará uma camisa especial sobre o Autismo

No Dia Internacional da Conscientização do Autismo, Tubastore lançará uma camisa especial sobre o tema no Aterro do Igapó

No domingo (02), em um evento no Aterro do Igapó, em Londrina-PR, a Tubastore estará fazendo o lançamento de uma camisa especial sobre o Autismo no Dia Internacional da Conscientização do Autismo. No evento, haverá várias atividades e comidas.

Entre as atividades, haverá uma tenda da Tubastore apresentando a camisa especial sobre o Autismo e sendo vendidas no local. Haverá atividades para crianças e adultos, além de atrações como ballet, teatro e canto. O evento será das 15h até às 18h30. São esperadas aproximadamente quatro mil pessoas.