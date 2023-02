Londrina e Coritiba se enfrentam em mais um clássico no Campeonato Paranaense e no histórico de confrontos entre as equipes. O duelo está marcado para esta quarta-feira (15), às 20h, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba-PR. Será o décimo jogo da equipe principal do Londrina Esporte Clube em 2023.

As equipes já se enfrentaram em 153 oportunidades, contabilizando partidas pelo Campeonato Paranaense, Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B, Taça Cidade de Curitiba e amistosos. O primeiro jogo entre os times ocorreu em 1957, em um amistoso no Estádio Vitorino Gonçalves Dias. Na ocasião, o então Caçula Gigante venceu o Coritiba por 5 a 2, com três gols de Zé Carlos e um gol de Barras e Joãozinho. O último confronto ocorreu pelo Estadual de 2022, no Estádio do Café, em Londrina-PR, com vitória do Coritiba por 3 a 1.

Em 2023, o Londrina disputou nove jogos, com duas vitórias, quatro empates e três derrotas, marcando nove gols e sofrendo nove. O time teve uma partida sem sofrer gols (clean sheet). Já pelo Campeonato Paranaense, o Londrina participou de 63 edições, disputando 1.509 jogos, com 614 vitórias, 472 empates e 424 derrotas. O time marcou 2.079 gols e sofreu 1.575, tendo 509 clean sheets.

O artilheiro do Londrina em 2023 é Clinton, João Paulo e Hugo Cabral, com dois gols cada. Garraty, Cirilo e Victor Hugo têm um gol cada. Os mesmos jogadores também são os artilheiros do Londrina no Campeonato Paranaense de 2023, com dois gols cada.

A equipe de arbitragem para o clássico entre Coritiba e Londrina será composta por André Ricardo Martins como árbitro, Sidmar dos Santos Meurer e Denise Akemi Simões de Oliveira como auxiliares e Leonardo Polatti Anad Portella como quarto árbitro. André Ricardo Martins já apitou uma partida do Londrina no Campeonato Paranaense de 2022, na estreia do time contra o Maringá, no Estádio do Café.

Com um retrospecto de 153 jogos entre as equipes, o Londrina acumula 48 vitórias, 35 empates e 70 derrotas. O time marcou 152 gols e sofreu 218 tentos, ficando em 40 jogos sem sofrer gols. Pelo Campeonato Paranaense, foram 128 duelos, com 35 vitórias do Londrina, 30 empates e 63 vitórias do Coritiba. O Londrina marcou 112 gols e sofreu 189. Em 33 jogos, o arqueiro do LEC não foi vazado.