O Londrina Esporte Clube enfrentou o FC Cascavel em um jogo-treino nesta quarta-feira (10), no Centro de Treinamento do clube, como parte de sua preparação para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O confronto, dividido em dois tempos, terminou com um empate de 1 a 1 na primeira etapa e uma derrota de 1 a 0 na segunda, com o time reserva em campo.

O jogo começou desfavorável para o Londrina, que viu o Cascavel abrir o placar aos 2 minutos do primeiro tempo, através de uma cobrança de pênalti. Não demorou muito para o time Alviceleste reagir, e aos 18 minutos, Pedro Cacho criou uma ótima oportunidade, passando a bola para Iago Teles, que finalizou com força, empatando a partida.

No segundo tempo, o técnico Emerson Ávila optou por realizar várias alterações na equipe, visando testar diferentes formações e jogadores. Apesar dos esforços, aos 20 minutos, o Cascavel conseguiu novamente sair na frente do placar, mantendo a vantagem até o final do jogo.

Durante a atividade, o Londrina contou com a participação dos seguintes atletas:

Goleiros: Arthur e Gabriel Félix;

Laterais: Lauan, Maurício e Thiago Ennes;

Zagueiros: Davi, Frazan, João Maistro, Pedro Jorge e Rayan Ribeiro;

Volantes: Marthã e Pedro Cacho;

Meio-campista: Giancarlo;

Atacantes: Calyson, Daniel Amorim, Everton Moraes, Iago Teles, Henrique e Pablo Ruan.

Esse jogo-treino serve como uma importante etapa na preparação do Londrina para a próxima temporada, permitindo ao técnico avaliar o desempenho dos jogadores e fazer os ajustes necessários para enfrentar os desafios da Série C do Campeonato Brasileiro.