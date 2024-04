Vereadores de Cambé Realizam Mudanças Partidárias Visando Eleições de Outubro

0:00



Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Cambé, realizada na segunda-feira (08/03), um dos temas em destaque foi a troca de partidos por parte dos atuais vereadores. Com as eleições municipais de 2024 se aproximando, marcadas para o dia 6 de outubro, os políticos locais estão se reorganizando para o pleito.

As convenções partidárias, que definem os candidatos, encerraram no sábado (06/04). Aproveitando este período, mais da metade dos 10 vereadores da atual gestão da Câmara Municipal de Cambé (CMC) optou por mudar de legenda. Entre as alterações, o presidente da Câmara, Tokinho, e o vereador Carlinhos de Ambulância, deixaram o PTB e se filiaram ao Avante. Jefferson Guedes migrou do União Brasil para o PL, Lucas Mil Grau saiu do Podemos rumo ao PSD, e Odair Paviani trocou o PSDB pelo PL.

Por outro lado, os vereadores Ademilson de Almeida (MDB), Dr. Fernando Lima (União Brasil), Gallego (União Brasil) e Jota Mattos (PSD) decidiram manter suas filiações partidárias.

Neste ano, a janela partidária esteve aberta exclusivamente para o cargo de vereador. Segundo as leis dos partidos políticos e eleitoral, para concorrer a um mandato eletivo, o candidato deve estar filiado a um partido político pelo menos seis meses antes das eleições. Portanto, 6 de abril foi o prazo final para a filiação partidária daqueles que pretendem concorrer à reeleição como vereador ou à Prefeitura do município no pleito de outubro.

A movimentação partidária dos vereadores de Cambé reflete a preparação e as estratégias dos políticos locais para as eleições municipais de 2024, que prometem ser um importante momento para a definição dos rumos da cidade.