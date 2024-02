0:00

Em uma reviravolta emocionante pela sétima rodada do Campeonato Paranaense, o Londrina Esporte Clube (LEC) alcançou sua primeira vitória na competição nesta quarta-feira. O confronto contra o PSTC Procopense no estádio Álvaro Alves terminou com o placar de 2 a 1, marcando um momento crucial para o Tubarão, que busca melhorar sua posição no campeonato.

Virada no Segundo Tempo Garante a Vitória

O jogo começou tenso, com ambas as equipes buscando dominar o campo. No entanto, foi o Londrina que abriu o placar, graças a um gol de Everton no segundo tempo. Não muito tempo depois, Thiago Ennes ampliou a vantagem para o Tubarão, deixando o PSTC em uma posição delicada.

O PSTC, por sua vez, não desistiu facilmente. Radeche, através de um pênalti, conseguiu descontar, aumentando a pressão sobre o Londrina. Apesar disso, o LEC manteve a liderança até o apito final, garantindo três pontos essenciais.

Movimentações na Tabela

Com esta vitória, o Londrina sai da zona de rebaixamento e salta para a nona posição na tabela do Paranaense, acumulando sete pontos. Por outro lado, o PSTC enfrenta dificuldades crescentes, caindo para a penúltima posição com apenas quatro pontos, após sofrer sua terceira derrota consecutiva.

Próximos Compromissos

O caminho não fica mais fácil para ambas as equipes, com confrontos importantes pela frente. O Londrina prepara-se para enfrentar o Athletico no próximo sábado, às 16h, no Estádio do Café, uma partida que promete ser um desafio significativo. Já o PSTC tem um encontro marcado com o Maringá no domingo, às 18h30, no estádio Willie Davids, buscando recuperar-se na competição.

Olhos no Futuro

Este resultado traz um novo ânimo ao Londrina, que vê possibilidades de avançar ainda mais no Campeonato Paranaense. Por outro lado, o PSTC precisa reavaliar suas estratégias para evitar o rebaixamento. Os próximos jogos serão cruciais para definir o destino das equipes na competição.

Portal Cambé