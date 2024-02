0:00

Londrina, 07 de fevereiro de 2024 – Uma operação significativa foi realizada nesta quarta-feira pela Polícia Militar do Paraná (PMPR), envolvendo o 2° Comando Regional da Polícia Militar (CRPM), o 5° Batalhão da Polícia Militar (BPM) e a Companhia de Polícia de Choque, em um esforço conjunto para combater o crime organizado na cidade de Londrina, especificamente no bairro Felicidade, na Rua da Alegria.

A intervenção, que ocorreu às 14h30, teve como alvo uma residência suspeita de ser palco de um “Tribunal do Crime” associado a uma conhecida organização criminosa. A ação policial foi motivada por informações de inteligência que apontavam para atividades ilícitas no local, incluindo tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Confronto e Apreensões

Ao se aproximarem do local, as forças de segurança foram recebidas com resistência. A situação exigiu uma resposta rápida e eficaz por parte dos policiais, que utilizaram força proporcional para neutralizar a ameaça, resultando em seis homens mortos em confronto.

Durante a operação, foram apreendidas seis armas de fogo, evidências significativas do poderio armamentista do grupo criminoso. Além disso, os policiais confiscaram substanciais quantidades de drogas, incluindo 459 gramas de maconha em um único tablet, 446 gramas de maconha fracionados, 23 gramas de crack e 20 pinos de cocaína, destacando a intensa atividade de tráfico de drogas operada pelo grupo.

Impacto e Continuidade das Ações

Esta operação marca um importante passo no combate à criminalidade em Londrina, especialmente no que diz respeito ao desmantelamento de grupos organizados que ameaçam a segurança e o bem-estar da comunidade. A Polícia Militar do Paraná reafirma seu compromisso em manter a ordem pública e garantir a segurança dos cidadãos, destacando que ações contínuas são essenciais para erradicar as redes de criminalidade na região.

A sociedade de Londrina é encorajada a colaborar com as forças de segurança, reportando qualquer atividade suspeita, reforçando assim a parceria entre a comunidade e a polícia na luta contra o crime.