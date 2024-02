0:00

Cambé, alcançou um marco significativo no cenário esportivo estadual ao ser agraciada com os selos ouro e plus do programa “Esporte que Queremos”, coordenado pela Secretaria de Estado do Esporte. Este programa tem como objetivo primordial estabelecer e regularizar políticas de práticas esportivas em todo o Paraná, habilitando os municípios a captar recursos federais por meio da Lei Geral do Esporte. Entre as 27 cidades atendidas pela regional norte e as 399 do estado, Cambé destaca-se por ser uma das aproximadamente 50 que concluíram todas as etapas necessárias.

Idealizado pelo Governo do Estado do Paraná e executado pela Superintendência do Esporte em colaboração com o Instituto de Pesquisa Inteligência Esportiva da UFPR, o programa visa aprimorar o suporte às políticas públicas esportivas. Através de um processo estruturado que inclui mapeamento, criação de políticas municipais específicas, formação de conselhos e fundos municipais de esporte, o “Esporte que Queremos” promove o desenvolvimento contínuo do setor.

Cambé, ao satisfazer criteriosamente todas as fases – do selo bronze ao plus – demonstrou não apenas conformidade com os requisitos estabelecidos, mas também um comprometimento profundo com a organização e expansão do acesso ao esporte para seus cidadãos. A entrega dos selos ocorreu em um evento na Prefeitura, marcando um avanço significativo para o município sob a gestão do prefeito Conrado Scheller e da secretária municipal de Esportes e Lazer, Telma Gamba.

Telma Gamba ressaltou a importância dos selos, não só pela viabilidade de obtenção de recursos, mas também pela efetiva organização esportiva que Cambé apresenta atualmente, beneficiando diretamente mais de 4 mil pessoas semanalmente com atividades gratuitas.

O prefeito Scheller expressou gratidão à sua equipe e ao apoio do governo estadual, reforçando o compromisso de Cambé com a qualidade e expansão das práticas esportivas. O programa “Esporte que Queremos” serve como um modelo para outros municípios, enfatizando a necessidade de regularização e organização para o recebimento de recursos federais, um caminho agora também trilhado com sucesso por Cambé.