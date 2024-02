0:00

A Polícia Militar do Paraná, por meio do Comando de Policiamento Especializado e do Batalhão de Polícia Rodoviária da 2ª Companhia, sob a liderança de Charles Naufal, realizou uma significativa apreensão de mercadorias provenientes de descaminho nesta quinta-feira.

Durante a “Operação Carnaval 2024”, codificada pelo Sistema de Gerenciamento de Operações (SISGCOP) sob o número 58.161, uma ação de fiscalização foi implementada na PR 323 km 55, próximo ao Posto Rodoviário de Londrina. Entre 14h30 e 18h00, os oficiais em serviço notaram uma infração de trânsito por ultrapassagem em local proibido, o que levou à interceptação de um veículo modelo Fiat Toro, com placas de Campinas-SP.

O condutor, Sr. K. R. D., de 53 anos, foi submetido a uma revista veicular, onde as autoridades encontraram no porta-malas uma carga de 20 caixas de vinhos de diversas marcas renomadas, totalizando 120 garrafas. Entre os rótulos apreendidos estavam 48 garrafas de Mosquita Mureta Wines, 36 de D.V. Catena, 24 de Coleccion Rutini, 6 de Trupeter e 6 de El Enemigo.

Ao ser comunicado, o Agente Federal Braga entrou em contato com o Delegado de Polícia Federal Sr. Carlos Miguel, que prontamente orientou pela apreensão das mercadorias e pela qualificação do envolvido para os devidos procedimentos legais.

A operação resultou na emissão de 14 autos de infrações, distribuídos entre os artigos 203V (04 infrações), 230XXII (05 infrações) e 250IE (05 infrações), reforçando o rigor da fiscalização durante o período carnavalesco e a eficácia da PMPR no combate ao descaminho.

A PMPR mantém o compromisso com a segurança e a ordem pública e enfatiza a importância da colaboração da população em denunciar atividades ilegais. A operação decorreu sob condições climáticas favoráveis, o que contribuiu para o sucesso da ação.

A Polícia Militar do Paraná reforça: “Nós fazemos a diferença” no combate contínuo contra práticas ilegais, protegendo a economia e a legalidade no estado.