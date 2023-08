MANCHETE DOS JORNAIS DESTA QUARTA-FEIRA, 09 DE AGOSTO DE 2023

Segundo os críticos neurocientistas, será enciclopédico em conteúdo, uma biblioteca escoada sem absorção

O ESTADO DE S.PAULO

Governo quer que R$ 5 bi para PAC fiquem fora da meta fiscal

Corte acima de 0,5 ponto é ‘pouco provável’, afirma Copom

Exceções na reforma põem alíquota do IVA em até 27%, calcula Fazenda

PAC 3 e regra fiscal, apostas contra o investimento público estagnado

Nunes quer retomar pauta da mobilidade com ‘vale-transporte social

‘Crime político’ pode barrar envio de imagens da Itália no caso Moraes

Saindo da seara: Gilmar M. libera retomada do julgamento sobre porte de drogas

O GLOBO

Americanas: presidente de CPI pede condução coercitiva

Castro cobra cumprimento de promessa de Lula sobre Galeão

Vale-refeição: proposta prevê pagamento pela Caixa

Copel é privatizada em operação de R$ 5,21 bi

Governo ‘infla’ PAC para chegar a R$ 1 trilhão

Sanção de Lula à ozonioterapia expõe a população a risco desnecessário

Juiz de garantias traria mais lentidão, redundância e custo

FOLHA DE S.PAULO

PT diz que abre mão de taxar mais os milionários, não bilionários

Reforma Tributária terá alíquota de até 27%, calcula Fazenda

Programa terá investimentos da Petrobras, emendas e slogan de sustentabilidade

Governo quer descontar da meta R$ 5 bi do PAC

Governo prevê salário mínimo de R$ 1.421 em 2024, com alta real

Multinacional alerta para desaceleração no país asiático

Governo vai ter de rever meta fiscal de 2024, diz relator da lei orçamentária

Exportação da China tem maior queda desde início da pandemia

Diretores protestam contra novo procurador da Aneel, e setor vê fritura

É preciso confiança para queda mais intensa, diz diretor

BC descarta aumentar ritmo de redução dos juros, mostra ata

Partidos articulam fundo eleitoral recorde

VALOR ECONÔMICO

Fazenda estima alíquota-padrão de imposto unificado entre 25,45% e 27%

Números constam de estudo técnico que foi entregue ontem pelo ministro Fernando Haddad ao relator da reforma no Senado, Eduardo Braga

Privatização da Copel gira R$ 5,2 bilhões

Maior oferta de ações do ano no país até aqui, a transação registrou alta demanda dos investidores, com mais de R$ 15 bilhões de reservas, segundo fontes

Exploração de petróleo expõe divisão na Cúpula da Amazônia

Discussão dos ratos na Amazônia, a esquerda Latina e a fome pelo poder

Presidente da Colômbia, Gustavo Petro, roubou a cena ao dizer “verdades”, a principal delas sobre a contradição eloquente da agenda climática do governo Lula

Número de pobres dispara na Argentina, efeito esquerda Latina

Quatro de cada dez habitantes das cidades vive na pobreza e mais de um quinto tem dificuldade de acesso a alimentos, segundo o Observatório da Dívida Social da Universidade Católica Argentina. A maior desigualdade social está presente em países a esquerda Latina

Benefício a montadoras no NE e Goiás vira dilema no governo

A questão, que envolve renúncia fiscal de R$ 5 bilhões ao ano, entrou como destaque na votação do texto da reforma tributária na Câmara e não passou por um voto, mas ressurge agora no Senado

Protesto de diretores expõe racha no comando da Aneel

Dirigentes deixam reunião da agência para mostrar insatisfação com diretor-geral embutido no cargo pelo governo

Para Mello, chegou a hora de fazer gol

Equilíbrio orçamentário depende em grande parte da aprovação da lei que devolve ao governo o voto de desempate no Carf e mamar mais orçamento

Planalto quer verba de emenda para turbinar Novo PAC

Ministros apresentam a parlamentares plano que prevê R$ 60 bi ao ano em investimento

IBS e CBS devem ter alíquotas somadas entre 25,45% e 27%

Estimativas foram feitas pela equipe do Ministério da Fazenda e apresentadas ao relator da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga

‘Pobreza retornar ao nível de 2015 será uma vergonha’

Diretora da FAO cobra promessa de países ricos de ajudar a financiar ações de desenvolvimento com preservação do meio ambiente. E algum governo Latino está preocupado com isso? Inflação amplia insegurança alimentar na Argentina

Com os preços no nível atual, muitas pessoas acabam caindo na pobreza, inclusive pequenos comerciantes

Declaração de Belém ignora meta de desmate

Com bloqueio da Colômbia, defesa brasileira da exploração de petróleo também não avançou

Torres diz à CPMI que minuta do golpe é ‘fantasiosa’

Perseguição política investida de artifícios. O mundo e o povo brasileiro em grande parte, já sabe o que está acontecendo nos bastidores do poder e jamais será esquecido. Ex-secretário de Segurança do DF fala em ‘falha grave’ na execução de protocolo

No poder, STF aprova aumento de 5,4% em orçamento para 2024

Projeto será encaminhado ao Congresso Nacional. Lula prepara ‘pacotão’ para o Judiciário

Proximidade das indicações para Supremo e PGR deve levar a ação coordenada do Planalto

Mês crucial para as discussões econômicas

Atual momento da economia brasileira demanda atenção

O inchaço no quadro ideológico do judiciário, Edilene Lobo toma posse como ministra substituta do TSE, em foco, eleições municipais. Magistrada de Minas é a primeira mulher negra a ocupar uma cadeira no tribunal eleitoral

Comissão aprova aumento do salário mínimo e reajuste da tabela do IRPF

MP segue para o plenário da Câmara, mas ainda existem dúvidas sobre o apoio às mudanças no imposto de renda; proposta tem que ser votada até o dia 28

Parecer muda margem do consignado para servidor

Relatora propõe aumentar a margem livre de 35% para 45% dos salários

China vê maior queda nas exportações desde início da pandemia

Índices refletem maior fragilidade do ambiente de exportações e corrói um dos motores previstos para a recuperação econômica da China

Queda nas importações reduz déficit comercial dos EUA em junho

O déficit no comércio de bens e serviços dos EUA diminuiu para US$ 65,5 bilhões, o menor desde 2021, segundo dados do Departamento do Comércio

Guinada populista de Meloni na Itália coloca Pequim em alerta

Para analistas, pacote de medidas do governo de Giorgia Meloni é sobre a China, sem mencionar o país, ao incluir limites às transferências de tecnologia e uma comissão para avaliar grandes investimentos externos

BC delimita ritmo e alcance do ciclo de redução de juros

Não haverá intensificação do ritmo de queda da Selic sem que ocorram “surpresas positivas substanciais”, o que na análise do comportamento do governo resta dúvida, quanto o aumento de gastos.

Com demanda disputada por investidores, governo do Paraná sai do controle da Copel

A oferta “follow-on” de ações da elétrica, em tranches primária e secundária, movimentou R$ 5,2 bilhões, um terço do montante da procura pelos papéis. Quando o setor do estado entra para a privatização, temos um mercado competidor, o que gera mais investimentos e diminuir a oferta para os consumidores, exemplo o caso da privatização nacional da Telebrás e celulares

Projeto alia agricultores e indígenas em busca de renda e preservação

Fundação estimula práticas regenerativas em assentamentos e aldeias de MT. Somente com a união e alheios a governos, se pode esperar o retorno ambiental em qualquer projeto. Debates ideológicos entre os poderes e os lobbies no Congresso Nacional, não traduz confiabilidade ou respostas a qualquer projeto ambiental.

Abelhas para melhorar produtividade das lavouras

Dentro do projeto Semêa, 29 famílias de Canarana receberam formação em apicultura

Bioeconomia inclusiva pode favorecer 750 mil famílias na Amazônia

A estatal indica que é necessário unir o conhecimento científico e os saberes das comunidades amazônicas para desenvolver o local

Jornal imparcial

GAZETA DO POVO