No nosso site, trazemos histórias incríveis que mostram como a colaboração entre internautas e o Portal Cambé pode fazer a diferença. Desta vez, conseguimos localizar os Ganhadores do Nota Paraná e trazemos entrevistas exclusivas com Eliene dos Santos Carneiro, a sortuda ganhadora, e Marta Gambini, a coordenadora do programa. Não perca essas inspiradoras histórias de sucesso e gratidão!