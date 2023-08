Operação Conjunta Resulta na Apreensão de Grande Quantidade de Drogas e Recuperação de Veículo Roubado em Alvorada do Sul

Alvorada do Sul, PR – 8 de Agosto de 2023

Em uma operação coordenada entre a Polícia Militar do Paraná (PMPR), a 11ª Companhia Independente da Polícia Militar de Cambé (11° CIPM), o 15° Batalhão da Polícia Militar (15° BPM), a Polícia Federal e a Receita Federal, um significativo golpe foi desferido contra o tráfico de drogas na região. A ação resultou na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes e na recuperação de um veículo roubado.

O desfecho bem-sucedido da operação foi fruto da colaboração entre as agências de inteligência das instituições envolvidas, bem como da ação diligente dos policiais da Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM) de Cambé. As investigações conduzidas pelas equipes culminaram na identificação de um veículo suspeito transportando drogas ao longo da PR 090, próximo à entrada de Alvorada do Sul.

A perseguição tática, que envolveu a RPA de Porecatu, foi crucial para a localização do veículo em questão. O condutor, ao perceber a aproximação das forças de segurança, abandonou o automóvel e buscou refúgio em meio a um milharal nas proximidades. Apesar da tentativa de fuga, o carro foi interceptado com sucesso.

No interior do veículo, um Corolla Cross, foi encontrada uma quantidade impressionante de drogas ilícitas. Um total de 274 kg de maconha e 10 kg de haxixe foram apreendidos, representando um golpe significativo para as operações do tráfico na região.

Além do sucesso na apreensão das substâncias ilícitas, os esforços da operação resultaram na recuperação do veículo utilizado no transporte dos entorpecentes. Investigação subsequente revelou que o veículo havia sido roubado na cidade de Faxinal.

O 15° BPM ressalta a importância da colaboração da comunidade na manutenção da segurança pública. Denúncias anônimas podem ser feitas através do número de WhatsApp (43) 99131-6176. A ação conjunta entre as agências de segurança demonstra a determinação das forças policiais em combater o crime organizado e garantir a segurança da população.