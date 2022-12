O Estado de S. Paulo

Manchete: Lula põe Mercadante no BNDES e Haddad define nomes técnicos

Incerteza mantém os juros bem altos

A Lei das Estatais diz a que veio

Tarcísio anuncia cúpula das polícias e nome ligado a Guedes na Fazenda

Gabinete de transição fecha documento de 23 páginas com ‘revogaço’

Votação pode ficar para a próxima semana, diz Lira

Servidor terá mesmo reajuste do Poder Judiciário, diz relator

Mansueto diz que PEC perto de R$ 200 bi exigiria alta de imposto

Porto de Santos requer mais análises, diz TCU

Lula anuncia Mercadante no BNDES e diz que ‘vão acabar as privatizações’

Pressionado, Haddad promete antecipar criação de nova âncora

O Valor da responsabilidade social nas empresas familiares

Porto de Santos requer mais análises, diz TCU

Empresas de papel de celulose recuam na Bolsa

2022, o ano da resiliência

Inovação é marca do setor de petróleo e gás

Bolsa cai e dólar sobe com indicação de petista

7 acertos da Argentina no Catar

Casos de catapora crescem 65%

Câmara dá mais três meses para revisão do Plano Diretor

Em audiência sobre regular futura de planos coletivos, Idec sugere limitar reajuste anual

“Vamos honrar a grandeza de São Paulo”

Novo projeto chileno de Constituição prevê voto obrigatório em plebiscito.

O Globo

Manchete: Haddad: ‘Você não fortalece o Estado por meio do descontrole’

Entre veto do PT e afago para negar desgaste, Lula busca lugar de Tebet

Ninguém é preso após atos de vandalismo ‘contra os manifestantes’ em Brasília

Uma nova partilha: Na véspera de STF retomar caso, Congresso sugere redivisão da verba

‘Nós precisamos de um Brasil que cumpra os compromissos’

Indicação para o BNDES pode esbarrar na Lei das Estatais, contra corrupção

BC afirma que há muita incerteza no quadro fiscal

Lula defende reforma tributária e cita deduções no IR

Castro sinaliza reajuste de 9% para servidor do Executivo

Relator na Câmara indica mudanças na PEC. PT vê interesses de Lira

Lula anuncia Mercadante no comando do BNDES, mas há impedimento na Lei das estatais

Folha de S. Paulo

Manchete: Mercadante chefiará BNDES, privatização acaba, diz Lula

Lira frustra PT e prevê concluir PEC na próxima semana

O que esperar de Fernando Haddad

Equipe de Lula se queixa de falta de prisões após vandalismo – “não iria prender os seus”

Guada por messi, Argentina goleia Croácia e está na final

Consensos mínimos para avanços factíveis em políticas de drogas, Congresso é contra

Congresso propõe critério para distribuir emendas e tenta esvaziar ação no Devolva-me

Tarcísio anuncia Kinoshita na Fazenda e cúpula da segurança

Diálogo sobre a Educação debate desafios e propostas para a área

Não é Bolsonarista preso, e não representa xavantes e há indignação com quem o financia

Instituição destitui vice-presidente ‘esquerdista’ acusada de corrupção

Crescem casos de miopia em crianças e jovens de SP

Câmara aprova mudança na Lei das Estatais para liberar Mercadante

Gastando por conta

Valor Econômico

Mercadante vai para o BNDES e Fazenda terá Appy e Galípolo

Oficialização do petista, junto com a declaração de Lula de que “as privatizações vão acabar” no país, provocou reação negativa imediata com a queda acentuada do Ibovespa e subida do dólar

Votação da ‘PEC da Transição’ fica para quinta

Adiamento ocorreu para aguardar o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF) do orçamento secreto

Alvo de Dino será ‘entulho normativo’

Futuro ministro pretende recriar a Secretaria de Acesso à Justiça e a Secretaria de Assuntos Legislativos

Aligned compra Odata e prevê investir R$ 5,3 bi

Transação está sujeita à aprovação do Cade no Brasil e de órgãos reguladores dos EUA, Chile, Colômbia e México, onde as empresas têm operações

União Europeia aprova imposto ambiental

Analistas alertam que nova tarifa pode causar disputas na Organização Mundial do Comércio (OMC)

Entidades querem barrar projeto que pode ter custo de R$ 138 bi na conta de luz

Proposta que está no Senado estende em seis meses o prazo para adesão à micro e minigeração distribuída, a fim de permitir a concessão de subsídios até 2045

Relatório propõe mais áreas de proteção ambiental

Documento do grupo de transição também defende ampliação do número de doadores para Fundo Amazônia

Saúde e educação avançarão com PPPs

Escolhido para conduzir a economia, Haddad teve experiências bem-sucedidas nesse campo quando foi prefeito de São Paulo

Serviços perdem fôlego e reforçam PIB fraco no 4º tri

Após cinco meses de crescimento e de ter atingido nível recorde em setembro, setor recua 0,6% em outubro

Legislativo age para convencer STF sobre “orçamento secreto” que muda de nome no poder do PT para ‘ emendas do relator’ – O sistema deste mecanismo é foda

Mesas da Câmara e Senado apresentam projeto com regras de distribuição de recursos

Câmara aprova regras para telessaúde

Texto amplia as opções de atendimento à distância, que antes eram restritos à telemedicina

Chile obtém acordo para novo processo constituinte

Mecanismo de redação da nova Carta foi desenhado para evitar artigos radicais como os que levaram à rejeição do texto anterior

Economia da China deve piorar no médio prazo com fim da covid-zero

Importantes indicadores que serão divulgados amanhã deverão mostrar uma piora da economia em novembro, quando o país ainda adotava lockdowns, o que a coloca em uma posição vulnerável, uma vez que o fim súbito da covid-zero deverá trazer mais rupturas ao crescimento

Inflação nos EUA recua pelo 5º mês em novembro

Preços ao consumidor aumentaram 7,1% em novembro, em comparação com o mesmo período de 2021, bem menos que o aumento de outubro, de 7,7%

A incrível história de um país que terceirizou o planejamento

O Estado brasileiro parece ter desistido de definir quem seremos. Não define o que e como quer ser no futuro -, terá futuro? Será mesmo o Brasil? Tem mesmo esta expressão de entusiasmo? Terá mesmo futuro a vista diante da tempestade que se anuncia com este novo governo? Com certeza não tem o Brasil, é outra nação invasora que terá este futuro, mas como será resta dúvida ser ou não ser como no Haiti.

Infraestrutura para redes 5G no foco do Pátria

“Em três anos, vamos investir de US$ 500 milhões a US$ 1 bilhão em oportunidades de infraestrutura de dados”, diz sócio da gestora

Sob Bolsonaro no governo Correios têm lucro de R$ 1,5 bi neste ano

Desaceleração do comércio eletrônico impacta receita da estatal, que deve ter privatização suspensa

Investidor corre para inteligência artificial

Interesse de fundos de capital de risco por blockchain diminui em meio à quebra recente das criptomoedas

A barreira de marcadores só capitula diante das artimanhas do drible curto, bola colada aos pés, artimanhas que simulam o inconsequente, mas terminam nas redes do adversário

Mudança de foco da Conab deverá perder força no próximo governo

Tendência é que a estatal, que avançou na coleta e na análise de dados nos últimos anos, volte a se concentrar na formação de estoques e em ações de combate à fome

Piora na percepção de risco faz Ibovespa apagar ganhos do ano

Juros futuros voltam a subir com força em reação ao nome de Mercadante no BNDES

Copom alerta que a expansão fiscal pode ter efeito negativo

O que faltou foi o BC apresentar ao público as suas simulações

Contribuição ao INSS sobre o 13º no aviso prévio

Se o aviso prévio indenizado não é base de cálculo da contribuição para a seguridade social, o 13° salário proporcional também não o é

Caminhões de grande porte têm mais autonomia

Mineração, agricultura e manufatura são setores que mais utilizam equipamentos autônomos

Transações ‘invisíveis’ ganham espaço

Pagamento por aproximação e soluções ‘tap on phone’ reduzem custos de operações para lojistas

Avanço no setor financeiro depende da expansão do 5G

Projetos em experimentação incluem desde dispositivos inteligentes que melhoram eficiência operacional até soluções para calibrar a análise de risco de crédito

Gestão de dados eleva produtividade nas lavouras

Na BP Bunge, média de colheita de cana subiu de 500 toneladas por máquina ao dia ao recorde de 1.080 toneladas/dia

Radares, câmeras e sensores dispensam o motorista

Modelos ainda estão longe do cotidiano nas cidades, mas praticamente todas as montadoras oferecem conectividade em diferentes graus