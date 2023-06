MANCHETE DOS JORNAIS DESTA QUARTA-FEIRA, 14 DE JUNHO DE 2023

Ex-GSI de Lula mandou omitir informes da Abin sobre 8/1 ao Congresso

Defesa do general Gonçalves Dias diz não ter documentos e que ex-ministro tem respondido a todas as perguntas nas investigações. (Folha)

Comissão do Senado amplia desoneração da folha a 3 mil municípios

Medida aprovada em 1.ª votação pela Comissão de Assuntos Econômicos incluiu a contribuição previdenciária recolhida por cerca de 3 mil cidades, em derrota do governo. (Estado)

Ministério da Saúde na quitanda do Centrão

Os olhos de Arthur Lira e aliados cresceram sobre uma das pastas mais importantes do governo. Pelo bem do País, é bom que Lula resista a cedê-la à sanha patrimonialista do Centrão. Se ceder o Ministério da Saúde à sanha patrimonialista de Lira e seus aliados, Lula selará o destino de seu terceiro mandato presidencial. Ao fim e ao cabo, o presidente não perderá apenas o controle sobre uma pasta que é vital para o sucesso de qualquer governo, em qualquer país, como se isso já não fosse grave o bastante; Lula sinalizará ao Congresso uma fraqueza política que certamente será tida como irreversível e encaminhará o que resta de sua administração rumo à desventura.Não se trata de envolver a Saúde em uma redoma inexpugnável que torne a pasta imune às barganhas políticas próprias da democracia, sobretudo em regimes presidencialistas multipartidários, como é o caso brasileiro.(Estado)

FOLHA DE S.PAULO

PF investiga venda de leite adulterado e desvios em contratos

STF já rejeitou tese de marco temporal para territórios quilombolas

Pedido de vista suspende julgamento sobre boate Kiss

El Niño pode ser tempestade perfeita para agravar destruição da Amazônia

Lula adota formato ‘live’, popular na gestão Bolsonaro, teve audiência fraca

Itaú aumenta projeção do PIB, quase 1 ponto

Campinas vê surto com 4ª suspeita de febre maculosa e mortes

Chantagem sazonal dos planos de saúde

Disfarce ambiental

Tratamento desumano nos presídios

O ESTADO DE S.PAULO

Na comissão do MST, Graziano defende ‘consertar a reforma agrária’

A voz de milhões de paranaenses sendo silenciada, agora o ataque é o MORO

Lula ensaia live imitando Bolsonaro com baixa audiência e deslaikes

Magistrado suspeito de trabalho escravo teve benefícios de R$ 271 mil

Putin faz reserva para uma guerra maior, declara escassez de munição etc.

A Guerra na Ucrânia é estratégia de uma guerra maior, secar o Ocidente

Relator do caso da boate Kiss no STJ defende retomada de condenações

Cuidado na hora de desacelerar o carro é uma das dicas antirroubo

São Paulo tem 4 mortes de febre maculosa; fazenda é fechada para eventos

Carros e moto populares são os mais visados por ladrões na capital paulista

Fila da entrevista de visto de turista para os EUA chega a 630 dias em SP

O GLOBO