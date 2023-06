MANCHETE DOS JORNAIS DESTA TERÇA-FEIRA, 13 DE JUNHO DE 2023

Seminovos são minoria da frota, mas representam 48% de roubos

‘Estadão’ compilou boletins dos últimos 20 anos; para especialistas, centro da questão ainda está no mercado paralelo de peças. Estado diz combater desmanches.O cenário atual aponta para um incremento no número de subtrações de veículos. Após um período de baixa por causa da crise sanitária, as estatísticas de roubos e furtos voltaram ao patamar anterior à pandemia: foram 133.585 ocorrências no Estado no ano passado, ante 112.711 em 2021; em 2020, foram 97.615. Veículos usados estão em 52% dos casos de roubo, mas são 95% da frota. Foram considerados usados aqueles com mais de quatro anos de diferença entre o ano do crime e o ano de fabricação. Em números absolutos, carros também foram mais subtraídos do que motos, o que está alinhado com a frota estadual: eles são 66% dos veículos no Estado, na contagem do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estatística (IBGE). Em paralelo, correspondem a 58,45% dos roubados desde 2003. Já as motos são proporcionalmente mais visadas: equivalem a 34% dos veículos roubados, mas são apenas 12% da frota nas ruas.Diferentemente do furto, planejado e direcionado, esta modalidade de crime tende a ser mais espontânea e atrair um perfil específico de criminosos. “É uma pessoa que vai pela oportunidade. Está envolvida em outros tipos de crime, como tráfico de drogas e latrocínio, não é um especialista. O furto precisa de um pouco mais de ‘expertise’”, diz André Mancha, pesquisador das relações entre economia e crime no doutorado em microeconomia aplicada no Insper. (Estado)

Deputado gasta R$ 200 mil com combustível em posto de sócios

Chiquinho Brazão (União Brasil-RJ) disse que não abasteceu num único posto, contrariando as notas apresentadas.O posto Leiroz, usado por Brazão, fica no Jardim Sulacap e é de propriedade de Albano Gonçalves Marinho e Albano Lemos da Silva. Os dois são sócios do deputado em um outro posto de combustíveis, o Auto Posto 500, localizado em Tingui, em Campo Grande, também na capital fluminense.Com os R$ 200 mil, Brazão comprou, entre 2019 e 2023, 20 mil litros de gasolina, 14 mil metros cúbicos de gás natural, 5,7 mil litros de etanol, 1,5 mil litros de diesel e 273 litros de biodiesel. No primeiro ano, o deputado ainda apresentava à Câmara notas de outros postos. A partir de dezembro de 2019, passou a entregar comprovantes apenas do estabelecimento dos sócios.PREÇO. O valor pago por litro de combustível pelo deputado não justificaria o longo percurso para abastecer. Com bandeira branca – denominação dos estabelecimentos que não têm parceria com grandes distribuidoras de combustível –, cada litro de gasolina comum é vendido a R$ 5,19 no Leiroz. O etanol sai a R$ 4,29. O valor é mais alto do que o encontrado em um posto sem bandeira a menos de 250 metros.O fato de o deputado usar o estabelecimento dos sócios, cujas notas são entregues à Câmara para ressarcimento, é questionado por especialistas em transparência. “É a violação do princípio da impessoalidade na administração pública”, disse a diretora de Programas da Transparência Brasil, Marina Atoji. “Esse gasto, na prática, é ilegal. Será que esse é o único posto em que o preço é bom?” Para ela, o caso tem indícios de mau uso do recurso público e precisa ser investigado pela Câmara e pelo Tribunal de Contas da União (TCU). (Estado)

Tortura de quebrar dedos de presos é detectada em 5 estados

CE, RN, RR, AM e PA identificam agressão; justiça diz não haver confirmação.A prática de agentes penitenciários de quebrar dedos de presos com cassetetes já foi identificada pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura em ao menos cinco estados (Amazonas, Ceará, Pará, Rio Grande do Norte e Roraima), informa Rogério Pagnan.Os relatos coincidem com locais de atuação da FTIP (Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária), espécie de Força Nacional para presídios. Responsável pela FTIP, a pasta da Justiça disse que procedimentos abertos “restam ainda sem confirmação de tortura”.Na companhia de um promotor e um defensor público, também presentes à sessão interrompida, o magistrado seguiu para um presídio de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza, onde 72 presos haviam sido espancados na noite anterior por agentes penitenciários. Parte tinha dedos fraturados. “Um seriado da Netflix não mostra o que era aquilo, tá entendendo? Cena de horror. Os caras todos quebrados, todos machucados. Tortura escandalosa”, disse o defensor público, Delano Benevides de Medeiros Filho, um dos integrantes do grupo. (Folha)

