Manchete dos Jornais desta Quarta-feira, 14 de Setembro de 2022

O Estado de S. Paulo

Servidores do BC voltam a organizar protestos

O ajuste residual da Selic

O trilema dos Bancos Centrais

Aversão a risco castiga papéis de grandes bancos

Governo amplia uso de vacina para HPV e meningite com adolescentes

Brasil corre para criar imunizante próprio contra a varíola dos macacos

Com normalização de atividades, prestação de serviços sobe 1,1%

Captação visa controlar endividamento

Grupo recorreu a bancos para aquisição

Sem acordo, governo adia decisão sobre juro em consignado do Auxílio

Orçamento de 2023 prevê só R$ 300 mi para Lei Paulo Gustavo

Startup Gen-t quer mapear genoma de 200 mil brasileiros

Morre o ousado gênio da nouvelle vague, aos 91

Guerra quebra tabus e dá ás mulheres novos papéis na Ucrânia

Dupla quer fim do preconceito por idade – “Minha idade não me define”

O Globo

Inflação nos EUA acima do esperado abala Bolsas

Governo estuda criar meta para reservas internacionais

Especialistas veem em proposta uma nova barreira comercial

União Europeia amplia cerco ao desmatamento

Folha de S. Paulo

Manchete: Moraes negocia com militares sobre urna a portas fechadas

Inflação dos EUA surpreende, gera temor sobre juros e Bolsas despencam

Europa aprova proposta que veta importações ligadas a desmatamento

Juros do financiamento da casa própria ficam abaixo dos 10%

Preço menor da gasolina faz usina evitar etanol e focar açúcar

Dólar e trava a importação levam à falta de produtos na Argentina

Valor Econômico

Economistas convergem no social e divergem no fiscal

Apesar do consenso de que o teto de gastos perdeu a credibilidade, as opiniões sobre como chegar a uma nova regra fiscal são diferentes

Inflação americana derruba os mercados

Bolsas americanas tiveram as maiores quedas desde junho de 2020: Dow Jones (3,94%), S&P 500 (4,32%) e Nasdaq (5,16%)

UE amplia veto a produtos de desmatamento

Lista foi ampliada para incluir carne de frango e suína, ovinos e caprinos, milho, borracha, carvão vegetal e papel, pressionando ainda mais as exportações do Brasil e de outros produtores

Planos de saúde regionais já são 60% do mercado

Hospitais e operadoras vêm investindo cada vez mais em produtos com uma rede de atendimento regionalizada

Varejo on-line tem menor crescimento desde 2016

Levantamento aponta que a receita on-line teve crescimento nominal de 6% no primeiro semestre, em relação a igual período do ano passado

SP relicita rodovias do Noroeste

Novo contrato prevê R$ 10,4 bilhões de investimentos em obras, além de R$ 4 bilhões em custos operacionais por 30 anos

Educação midiática prepara jovens contra armadilhas digitais, diz educador

Para Alexandre Le Voci Sayad, que integra grupo da Unesco, família tem papel fundamental

Mais pobre é quem menos sente efeito da deflação

Combustíveis e passagens áreas, responsáveis por parte da queda de preço em agosto, são itens que pesam mais na cesta de consumo das famílias de renda mais alta

Com maior nível em 8 anos, serviços mostram sinais de desaceleração

Transportes e TI puxam resultado de julho, com alta de 1,1%; segmentos retomam patamar pré-covid

Em 10 Estados, fome atinge mais de 20% dos domicílios

Norte e Nordeste do lideram insegurança alimentar no país, aponta estudo

Europa reforça veto a produto de desmate e afeta relação com Brasil

Parlamento amplia lista de produtos barrados caso tenham origem em áreas desflorestadas

Contra a covid, China mantém quase 300 milhões de pessoas sob restrições

No dia 6 de setembro, lockdowns e outras restrições de mobilidade estavam em vigor em 49 cidades chinesas, onde vivem 20% da população, segundo levantamento da Nomura International

Inflação cai nos EUA, mas abaixo do esperado, e há ainda pressão nos preços

Os preços da gasolina desaceleraram em agosto, mas a maioria dos demais preços continuaram subindo e pressionando os orçamentos das famílias americanas

Ainda falta um bom chão para inflação voltar à meta

A atitude de espera paciente do BC, que se mantém, tem bons fundamentos

Geração nuclear ressurge e puxa preço do urânio

Concentrado de urânio subiu 7% desde meados de agosto, e passou de US$ 50 por libra. O Bank of America prevê que chegará a US$ 70 por libra no ano que vem

Elétrica terá de aceitar Pix para pagar conta de luz

Aneel vai obrigar todas as distribuidoras de energia a adotarem essa forma de pagamento; algumas já permitem essa opção

Para questões nacionais, lideranças locais

Temos que descentralizar os modelos de formação de lideranças e de distribuição de oportunidades, para além do eixo Rio-São Paulo ou Sul-Sudeste

Planos de saúde com coberturas regionais já são maioria no setor

Modalidade predominante oferece rede credenciada em grupos de municípios

Wall Street tem pior pregão desde 2020 após surpresa negativa com inflação

Temor de aceleração na alta de juros pelo Fed mexeu com ativos no mundo todo

Mercado já considera chance de o Fed subir juro em 1 ponto

Waller disse que é difícil prever até que ponto o Fed poderia elevar a taxa dos fundos federais

Governo estuda adotar meta para reservas

Ideia de criação de uma banda para balizar volume recursos, no entanto, é controversa até mesmo no Ministério da Economia

Análise

Medida geraria mais instabilidade no câmbio

Eventual adoção de meta para as reservas poderia agravar os movimentos de queda ou de alta do dólar em vez de suavizá-los

Lei de Execução Fiscal poderá ser reformada para evitar judicialização

Proposta faz parte de pacote enviado ao Senado para modernização do processo tributário

Valor social do trabalho

O trabalho apresenta-se como o principal instrumento para a superação da pobreza e das iniquidades