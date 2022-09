Trabalhador é soterrado por grãos de milho e morre na zona oeste de Londrina

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou, no início da tarde desta quarta-feira (14), a morte do homem de 34 anos que foi soterrado por grãos de milho em uma empresa localizada no Silo III, na zona oeste de Londrina. O acidente de trabalho foi registrado na manhã desta quarta-feira.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o homem trabalhava para uma empresa terceirizada que realiza serviços de manutenção. Ele teria caído após se desequilibrar. Durante o resgate, socorristas utilizaram uma máquina de sugar grãos para chegar mais rapidamente à vítima.

O resgate do corpo durou quase quatro horas. Não há informações sobre se ele portava equipamentos de proteção individual durante o serviço.

“O local era de difícil acesso. Embora estivesse com a metade da capacidade, é um local muito fundo”, disse Éricka Arrazola, médica do Samu.

