Manchete dos Jornais desta Quinta-feira, 15 de Setembro de 2022

O Estado de S. Paulo

Inflação anual chega a 78,5% na Argentina

Fitch prevê recessão nos EUA, no Reino Unido e na Zona do Euro

Anatel libera 5G em mais 7 capitais na segunda-feira

Para economista, resultado mostra que juro alto já impacta o consumo

Vendas do varejo têm queda de 0,8% em julho, diz IBGE

Verba para programa será revista um dia após as eleições, diz Guedes

Economia foi alertada pela Saúde sobre o efeito de cortes em programas

Como medir, aumentar e premiar a produtividade na economia brasileira?

O Globo

Brasileiro enche o tanque, mas esvazia o carrinho de compras

Guedes nega haver cortes no Farmácia Popular

O peso do subsídio

Sem mudanças, haverá mais efeito estufa, diz estudo

Folha de S. Paulo

IBGE abre 8.231 vagas para o Censo 2022, inscrição só amanhã; salário é de até R$ 2.100

Fora da faculdade, ex-alunos têm dificuldade em quitar Fies

TCU determina ao BNDES devolução mais rápida de recursos ao Tesouro

País se torna o 7º maior mercado de criptomoedas, diz estudo

Governo vai elevar para 2,7% projeção de alta do PIB em 2022

Brasil é penúltimo em ranking global de aposentadoria

Guedes repete Bolsonaro e vê ‘capeta’ do outro lado

Falta de comida ronda 1 a cada 3 lares com crianças de até 10 anos

Alagoas é o estado onde há mais pessoas passando fome no país

Valor Econômico

Inflação anual na Argentina chega a 78,5%

Números de agosto mantêm perspectivas de que inflação de 2022 pode chegar a três dígitos

Mercados nos EUA têm choque de realidade com inflação

Índice de preços não caiu em agosto, sinalizando aumentos de juros maiores pelo Fed

Crédito rural de cooperativas cresce e supera banco privado

Instituições desembolsaram R$ 15,5 bilhões em financiamentos rurais nas linhas do Plano Safra 2022/23 nos dois primeiros meses da temporada

Origem, contexto e impactos do Pix

Não é verdade que o meio de pagamento tire o sono e parte do lucro dos banqueiros

Soja sustentável atesta benefícios no Matopiba

Estudo mostra que boas práticas, como plantio direto, ajudaram a aumentar o sequestro de carbono

Retomada das agroindústrias ganha força

Em julho, índice calculado pelo FGV Agro subiu 0,3% em relação ao mês anterior e 1,6% em comparação com julho de 2021

De olho no consumidor, agropecuária mira ESG e investe em rastreabilidade

Cenário mundial é favorável para o Brasil ampliar seu espaço no comércio de alimentos, mas mercado cobra certificações

Retração mundial realça debilidades do Brasil

Ideal seria o país exportar produtos de maior valor agregado e diversificar as parcerias comerciais, dizem especialistas

Diversificar parcerias é receita para superar síndrome da China

Brasil mantém forte dependência do comércio exterior com a China, que absorve mais de 30% das vendas externas do país

Bancos privados aumentam apoio à exportação, mas incentivo público cai

De janeiro a junho, o estoque de empréstimos feitos pelo sistema financeiro nacional aos exportadores subiu 20%

Exportação da indústria fica mais ‘pobre’

Setor importa produtos de alta intensidade tecnológica e exporta itens que agregam pouco valor

Portos ainda são gargalo para entrada e saída de mercadorias

A privatização do setor é vista por operadores logísticos como oportunidade para o país resolver um grande gargalo

Venda de software ao exterior sobe 30%, mas presença ainda é tímida

Movimento ganha força por conta da desvalorização da moeda brasileira, que favorece a atividade exportadora

Restrições da UE afetam 40% das exportações

O embaixador do Brasil na UE, Pedro Miguel da Costa e Silva, criticou a medida e destacou que a futura regulamentação poderá ter impacto significativo sobre as exportações brasileiras

Braskem cria empresa para gerir energia

Companhia nasce com uma carteira superior a R$ 3 bilhões por ano em contratos

Educação é prioridade para empresários, indica CNI

Pesquisa mostra que atenção ao ensino deve ser principal ação do governo para 34%, à frente de questões como saúde pública, crescimento econômico e redução de impostos

Auxílio de R$ 600 e desonerações vão elevar dívida, diz IFI

Para entidade, indicador subiria 1,5 ponto percentual no ano que vem, para 81,7% do PIB

Varejo tem surpresa negativa e registra queda generalizada

Recuo no comércio restrito, de 0,8% em julho, foi o terceiro seguido e ficou abaixo das previsões

Produtividade do trabalho segue em queda no 2º tri

Indicador continua a trajetória de baixa observada a partir do 2º trimestre de 2021, diz FGV Ibre

Regra antidesmate da UE põe em risco 80% da venda agrícola

Perda equivale a US$ 14,5 bi das exportações de 2021

Lista de alto risco deve ter Brasil, Indonésia e africanos

Segundo relator da proposta, Comissão Europeia deve estudar em 2024 inclusão de mais produtos sob monitoramento

Economia chinesa ruma para pior ano em décadas

Maior obstáculo ao crescimento é a política de covid-zero de Pequim, mas a segunda maior economia do mundo também sofre com o colapso do mercado imobiliário, a seca e a fraca demanda interna e externa

Inflação ao produtor cai nos EUA pelo 2º mês em agosto

A queda nos preços de energia contribuiu para moderar os custos no atacado no mês passado, por outro lado, o custo dos serviços subiu 0,4% no mês em agosto