MANCHETE DOS JORNAIS DESTA QUARTA-FEIRA, 16 DE AGOSTO DE 2023

Combustíveis sobem, e IPCA pode ficar acima de 5%

Petrobras reajusta gasolina e diesel, mas defasagem persiste

Gasolina sobe 16,3% e diesel 25,8% nas refinarias da estatal a partir desta quarta-feira (16), as primeiras altas em 2023. Antes do reajuste, o consenso de mercado era de uma alta de 4,84% do indicador neste ano; impacto será de 0,4 ponto percentual na inflação cheia entre agosto e setembro, segundo o presidente do BC. Combustível terá impacto de 0,4 ponto no IPCA, diz Campos. Ele disse que, para a trajetória na queda de juros “ser mais longa e estável”, é preciso endereçar a política fiscal (Valor)

Blecaute suspende aulas, afeta hemocentro e paralisa metrôs

Semáforos ficam desligados; loja distribui 2.000 picolés que iriam derreter.Aulas suspensas, semáforos sem funcionar, fornecimento de água afetado e atendimento em hemocentro paralisado foram consequências de seis horas de apagão em capitais do país. (Folha)

O ministro (Minas e Energia) disse que houve mais de uma falha, mas não soube dizer o que houve (cabide, fantasma no serviço público petista sem conhecimento técnico). É normal essa falta de definição por tanto tempo? Para um apagão desse tamanho, não pode ter ocorrido o que chamamos de contingência simples —a saída de uma única linha… (Folha)

O ESTADO DE S.PAULO

Falta de energia atinge 25 Estados e o DF e governo diz desconhecer causa

Tebet diz acreditar que regra fiscal vai ser aprovada antes da LDO

Lira volta a criticar fala de Haddad e diz que arcabouço pode ser votado na terça

Prates diz que reajuste saiu em momento certo

Balneário Camboriú tem o metro quadrado mais caro, diz Fipe

Haddad mira R$ 30 bi da Petrobras para garantir ajuste fiscal em 2024

Restrições no Santos Dumont vão provocar ‘enormes danos’, diz Iata

Apagão afeta escolas, transporte e hospitais

Petrobras reajusta preços; BC prevê impacto na inflação

MPF diz que negocia delações no caso Americanas

Diante de Lula, presidente do Paraguai toma posse e promete atacar corrupção

Descontrole de preços na Argentina faz parte das lojas suspender vendas

Manifesto defende eleição direta para presidência da OAB nacional

Vida digna para os mais idosos

Como agem os cupins da República

Os cobiçados cargos das agências

O GLOBO

Zanin pede vista em recurso do INSS sobre ‘revisão da vida toda’

Americanas: ex-diretores farão delação premiada

Remuneração de conteúdo: votação do texto é adiada

Bolsa brasileira acumula onze quedas consecutivas

Litro pode ficar 6% mais caro na bomba, e IPCA deve fechar 2023 em 5%

Petrobras sobe gasolina em 16,3% e diesel em 25,8%

País teve escolas sem aula, engarrafamentos e metrôs parados

Governo usa apagão para criticar a privatização da Eletrobras

Maior apagão em 14 anos dura até seis horas e atinge 25 estados e o DF

FOLHA DE S.PAULO

Apagão atinge 25 estados e DF por até 6 horas; governo apura

Parcelamento sem juros no cartão é ‘muito importante’, diz Campos Neto

Líderes planejam tirar taxação de offshore da MP do salário mínimo

Reajuste afasta IPCA da meta em 2023, dizem analistas

Petrobras eleva preço da gasolina em 16%, e o do diesel, em 26%

PIB do Japão cresce 1,5% no 2º trimestre e supera expectativas

Ministro aponta sobrecarga no Ceará, não descarta dolo e aciona PF

China corta juros e para de divulgar desemprego de jovens

Paraguai barra foragido em posse com presença de Lula$

Médicos do SUS são raridade em um terço das cidades do país

Favorito ao TCE-SP com apoio de Kassab e Valdemar é alvo em 4 ações de improbidade

Piada do ano: Ministros têm que proteger imagem do STF, diz professor

VALOR ECONÔMICO

Apagão afeta 25 Estados e o DF; governo vê duas falhas no sistema elétrico

Um dos problemas foi uma sobrecarga em linha de transmissão no Ceará; ONS promete explicação em 48h. Problemas do tipo ocorreram durante o governo Dilma.

A queda de braço que levou à renúncia do CEO da Eletrobras

Não foi a competência de Wilson Ferreira Jr. ou um fato específico que motivaram a saída, mas uma sequência de pequenos desgastes ao longo do ano entre o conselho e a diretoria, dizem fontes.

Com avanço de Milei, inflação deve acelerar

Em razão do impacto da desvalorização do peso, o mercado prevê uma cifra entre 8% e 10% em agosto e a projeção é que neste mês e em setembro, a inflação chegue a dois dígitos

Reajuste da Petrobras deixa inflação mais longe da meta

Instituições elevam suas projeções para o IPCA deste ano após aumento nas refinarias dos preços da gasolina e do diesel. O inevitável iria acontecer, com o furo do caixa para bancar a freada do aumento ante o mercado internacional, já era previsto por economistas. A derrocada se inicia, começa a bola de neve a ladeira abaixo

Haddad negocia acordo de R$ 30 bi com Petrobras

Proposta prevê que estatal pague parte do passivo de processos que tem no Carf.

Falta governança e capacitação estatal no setor elétrico, dizem especialistas

Para especialista em empresas privadas, características do apagão indicam uma relação com linhas de longa distância, que conectam regiões do país

Indo direto a fonte dos mandatário do país: STF é aposta para ‘desarmar’ bomba dos precatórios. Governo vê tribunal como caminho ‘menos custoso’ a ‘lobbies’ que Congresso para solucionar tema

Taxação do Haddad sobre investimentos externos cria polêmica

Proposta está em MP que perde a validade em 28 de agosto se não for votada pelas duas Casas

Inflação na Argentina se acelera em julho; dólar paralelo bate recorde

Para agosto, em razão do impacto da desvalorização do peso, mercado prevê uma inflação entre 8% e 10%

China bloqueia dados sobre emprego de jovens

O desemprego entre os jovens é delicado desde que uma pesquisa em junho mostrou que um recorde de 21,3% de potenciais trabalhadores urbanos de 16 a 24 anos não conseguiram encontrar trabalho

Estados do Sul pedem alteração no calendário da soja a ministério

Governo reduziu janela de plantio na região para mitigar riscos de contaminação pela ferrugem asiática; produtores veem risco em razão do clima. Governo diz que objetivo é controlar ferrugem. Segundo secretário, debate sobre a definição dos calendários de vazio sanitário e de plantio da soja está contaminado pela briga entre produtores de grãos e os de semente de soja

Cade aprova joint venture de tradings em transporte

Operação reúne Sartco (do grupo ADM), Amaggi, Bunge, Cargill e LDC

O ‘jabuti voador’ e os créditos sobre o ICMS

A inclusão das disposições da MP nº 1.159 na MP nº 1.147 se trata de um jabuti avançado que não só sobe em árvore para ganhar velocidade como voa para árvores de outras medidas provisórias em busca de uma melhor aceitação

Jornal Imparcial

GAZETA DO POVO