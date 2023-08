Tentativa de Furto de Veículo em Londrina é Frustrada pela Polícia Militar

Londrina, 15 de agosto de 2023 – Uma tentativa de furto de veículo foi frustrada pela Polícia Militar na noite desta segunda-feira, no bairro Jardim Shangrila, em Londrina. A ação resultou na prisão de dois indivíduos e na recuperação do veículo envolvido.

Por volta das 21h, equipes da ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar de Cambé receberam informações sobre a tentativa de furto de um veículo no Jardim Shangrila. O proprietário da Toyota Hilux flagrou os suspeitos enquanto tentavam arrombar a maçaneta de seu veículo com uma chave de fenda.

Após tomar conhecimento do incidente, a equipe da ROTAM iniciou um patrulhamento pela região e avistou um veículo Prisma branco com características semelhantes às informadas pela vítima. A abordagem ocorreu na Rua Eça de Queiroz, quando os indivíduos a bordo do veículo suspeito foram ordenados a sair e se deitar no chão.

Os dois suspeitos foram identificados como Guilherme Jesse da Silva e Matheus Fermino. Eles confessaram imediatamente serem os responsáveis pela tentativa de furto da Toyota Hilux. Os suspeitos relataram que usaram uma chave de fenda para romper a maçaneta da caminhonete e acessaram o interior do veículo. No entanto, eles foram surpreendidos pelo proprietário, o que os levou a abandonar a ação e fugir no veículo Prisma.

Após a prisão dos suspeitos, a vítima foi contatada para comparecer à Central de Flagrantes, onde prestou depoimento sobre o ocorrido. Os dois indivíduos detidos foram conduzidos à autoridade policial para as medidas cabíveis.

Além da prisão dos envolvidos, a Polícia Militar apreendeu ferramentas utilizadas para a prática de furto. O veículo Prisma branco utilizado na fuga foi apreendido e entregue à delegacia.

A ação rápida e eficaz da Polícia Militar demonstra o comprometimento das equipes em garantir a segurança da população e coibir a prática de crimes. A 11ª Companhia Independente da Polícia Militar de Cambé reitera o compromisso de atuar em conjunto com a comunidade para manter a ordem e a tranquilidade na região.

“Polícia Militar do Paraná, juntos fazemos a diferença.”