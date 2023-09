MANCHETE DOS JORNAIS DESTA QUARTA-FEIRA, 20 DE SETEMBRO DE 2023

Contas de água e luz em atraso são recorde

Serviços essenciais equivalem a 25% da inadimplência do brasileiro, maior nível da série da Serasa, iniciada em 2019. O levantamento mostra ainda que a inadimplência voltou a subir no país, após quedas em junho e julho. No total, 71,74 milhões de consumidores estão no cadastro de devedores da empresa. As contas de serviços essenciais, como luz, água, gás e telefone, representaram em agosto 25% das dívidas pendentes dos brasileiros. O levantamento também mostra que a inadimplência voltou a subir no Brasil em agosto, com 320 mil devedores a mais que em julho. Ao todo, 71,74 milhões de pessoas estavam no cadastro de nome sujo.Desse total, 50,4% são mulheres e 49,6% são homens. As faixas etárias mais afetadas são de 41 a 60 anos (35%) e de 26 a 40 anos (34,5%). Do total de contas atrasadas, 24,47% eram do tipo de serviços essenciais em agosto —houve alta de 0,53 ponto percentual ante o mês anterior. O número de dívidas nas contas básicas cresceu 2,97 pontos desde o início do ano. (Folha)

É hora de fazer mais pela educação profissional

Educação profissional e tecnológica amplia as oportunidades de emprego digno e formal e promove o crescimento do PIB (Valor)

Medicamentos têm inflação de 7,43% em agosto

Os preços dos dez medicamentos mais procurados aumentaram 7, 43% em agosto na comparação com julho, segundo a empresa Precifica. (Estado)

Sindicatos precisam se adaptar às novas formas de trabalho

No Brasil, não se discute uma solução para fortalecê-los que passe pela necessária modernização substantiva de práticas e métodos para ampliar suas bases (Valor)

Conter abusos como cartões corporativos do presidente e sem prejudicar investimentos

O diálogo entre empresas e Fazenda é importante para achar um equilíbrio que contenha eventuais excessos, o detalhe pouco consciente da máquina administrativa federal, mas o impossível ou milagre de que não devam ultrapassar a estabilidade de regras. (Valor)

País tem alerta de tempo seco até amanhã; veja como se proteger

Baixa umidade provoca ardência nos olhos, ressecamento da pele e pode favorecer doenças respiratórias; beber água é fundamental.O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu na segunda-feira (18) um alerta de baixa umidade relativa do ar para grande parte do Brasil.A previsão é de que até a noite de quinta-feira (21), Goiás, Tocantins e Piauí, grande parte de Minas Gerais, Bahia e Mato Grosso, e porções de São Paulo, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas registrem entre 20% e 30% de umidade.

Nesse cenário, considera-se que o estado é de atenção, o que demanda cuidados como evitar exercícios físicos ao ar livre entre o fim da manhã e o início da tarde.Outras medida importantes segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas de São Paulo) são umidificar o ambiente com toalhas úmidas e bacias com água; permanecer em locais protegidos do sol sempre que possível e ingerir bastante água. (Folha)

‘Prévia’ do PIB registra variação de 0,44% em julho

Relator da LDO afirma não descartar troca da meta fiscal de 2024

Relator quer ‘espacinho’ para reajustar servidor

‘Governo tem um encontro marcado com lado do gasto’

Haddad convida estrangeiros a investir no Brasil, mas a insegurança judicial é temida

Sustentabilidade será um dos critérios para definir benefício fiscal

Plano de incentivo à ‘mobilidade verde’ inclui até carro voador

MEC vai propor bolsa operadora de telefonia para que aluno conclua o ensino médio

Plenário virtual vai julgar o quarto ‘preso político’

Reiterado, repetido, zombado e desrespeito, os que deveriam defender a Constituição

Toffoli agora suspende decisão que anulou atos de juiz crítico da Lava Jato

TCU analisa ‘promoção pessoal’ de Lula em lives

Comissão aprova emenda que amplia imunidade de igrejas e partidos políticos

Mais dependente do Congresso, Lula tem baixa taxa de aprovação de MPs

Crise financeira: Dívida com conta de água e luz atinge recorde

Endividamento não é culpa só do consumidor, diz relator do Desenrola

Shein anuncia que vai bancar ICMS nas compras de até US$ 50

Debêntures de infraestrutura passam no Senado

Grupo de tributaristas propõe que União integre Conselho Federativo de estados e municípios

PEC amplia imunidade tributária de igrejas

Bolsa cai e dólar sobe com investidores “ ainda em cautela à espera do Fed”

No governo Lula o desmate destrói até 92% no entorno de terras indígenas

Mercado financeiro piora avaliação de ministro e expectativa sobre economia, mostra Quaest

Arcabouço, insegurança juridica é dúvida nos EUA para o plano verde de Haddad

Combustíveis podem inviabilizar inflação na meta em 2023, diz FGV

Putin e Xi ignoram ONU enquanto avançam agenda própria

Deltan desiste de recorrer, a causa é o STF ideológico e de que não defendem a Constituição

Codevasf esvazia gestores com chefe indicado pelo centrão

Tempos da ditadura a volta da censura: Justiça manda censurar reportagem após pedido de Arthur Lira

Em MS, morrem carbonizados líder religiosa e marido guarani-kaiowá

Dados de cartão corporativo do Lula não foram divulgados por 4 meses, os gastos batem recorde

Economistas veem perda de fôlego mais leve que o esperado no 2º semestre

Zeina Latif: A desesperança e o ‘nós contra eles’

Reformas lá fora cortam carreiras e mudam seleção

Defasagem da gasolina cresce com petróleo cotado a US$ 94

Shein diz que vai pagar ICMS do cliente de compras de até US$ 50

Não tem mais como tapar o sol com peneira, a incerteza fiscal piora avaliação do governo

Haddad diz que estrangeiros querem entender o arcabouço, e por falta de segurança jurídica

Relator da LDO: meta fiscal ainda pode ser mudada

Dívidas com contas de luz e gás já são 24,47% do total

‘Prévia do PIB’ sobe 0.44%: Economistas veem perda de fôlego mais leve que o esperado no 2º semestre

Ofertas nos EUA podem impactar retomada de operações do Brasil

Após dois anos de atividade morna por conta do ciclo de alta de juros naquele país, a atenção está voltada tanto para a trajetória de juros quanto para a retomada de IPOs nas bolsas americanas

Novos chips trazem a IA generativa ao PC

Em fase de baixa após o pico de vendas em 2021, PCs e notebooks devem ter nova era de ouro com microprocessadores desenvolvidos por empresas como AMD, Intel, Nvidia e Qualcomm

Safra deve ter recorde na soja e menos milho

Apesar da expectativa de aumento de 5,1% na produção de soja, para um novo recorde de 154,6 milhões de toneladas, o milho deve recuar 9,1%, para 119,8 milhões de toneladas, prevê a Conab

Relator vê déficit zero difícil em 2024 e irrita governo

Apesar das declarações de deputado sobre PLDO, membros da equipe econômica negam que pretenda alterar objetivo

PP aprova agenda de princípios

Documento defende “princípios universais e atemporais como o respeito à vida, à família e à liberdade religiosa”

Estudos indicam deterioração de confiança na China

Relatórios de investidores europeus e americanos mostra piora no ambiente regulatório e de transparência do mercado chinês

Ciclone causou perdas de mais de R$ 1 bi para a agropecuária do RS

Levantamento da Confederação Nacional dos Municípios (CMN) contabiliza perdas em 106 municípios gaúchos que decretaram calamidade pública

Colheita deve recuar para 319,5 milhões de toneladas

Após recorde no ciclo passado, Conab prevê produção 1% menor na safra 2023/24

Abate de bovinos deve se estabilizar em 2024

Queda dos preços dos animais de reposição fez crescer o descarte de fêmeas no Brasil, o que tem pressionado as cotações da arroba do boi desde o ano passado

Oferta internacional elevada tende a pressionar soja e arroz

De acordo com analistas da Safras &Mercado, expectativa é de que disponibilidade pressione as cotações

O Copom vai dar mais peso para o risco fiscal?

No fundo, está todo mundo esperando a execução dos planos fiscais do governo para decidir se, de fato, vai haver uma piora nos indicadores de solvência

Dívida global bate recorde de US$ 307 tri

O IIF expressou preocupação com os elevados níveis de dívida pública, especialmente em mercados emergentes

Juro de dívida de emergente salta antes de decisões de BCs

O rendimento aumenta para quem compra à medida que os preços dos títulos caem em meio à maior percepção de risco

Semana de decisões importantes de BCs

Mercado vai estar atento às sinalizações dos EUA e Japão, pois podem influenciar a dinâmica da curva longa de juros que tanto tem incomodado os ativos globais

Instituições financeiras são condenadas a ressarcir vítimas de golpe

Clientes têm alegado que os bancos e meios de pagamento têm responsabilidade por não bloquearem movimentações atípicas

A aplicação de IA na contratação de empregados

O Brasil está alinhado em sua legislação com as melhores práticas adotadas mundialmente em relação à não discriminação de candidatos à procura de um emprego

Reforma Tributária: os custos para estados, municípios e população

Tentativa de contra/golpe de Estado em 8/1: acusação impossível mas com efeito prático pelo poder imposto

Rosa Weber pauta início de julgamento sobre aborto para a próxima sexta, Congresso reage

BC prepara novo corte nos juros. Senado discute limites ao STF. Lula faz ataques à direita na ONU

Deputado registra boletim de ocorrência contra Dino por suposta agressão; ministro nega

Nenhum luxo é suficiente para Lula e Janja, que sempre querem mais, cartão corporativo do presidente bate recorde

Ministro de Lula defende produção de maconha no Brasil e diz que “aspectos morais” barram uso medicinal. Sociedade em risco

“TratoLira”: a mania do presidente da Câmara de atropelar o regimento

Paraguai anuncia transferência da embaixada em Israel para Jerusalém

Sem marco temporal, demarcação no RS afetará 230 famílias para abrigar 182 indígenas

Senador apresenta PEC para tornar facultativa toda cobrança de contribuições sindicais

Mercado aposta que Banco Central cumprirá “promessa” na taxa de juros

Câmara aprova urgência para 9 PLs e torna todas pessoas doadoras de órgãos

Macri aponta falta de experiência e apoio para Milei governar

OAB contesta STF e pede que “presos políticos” do 8/1 sejam julgados no plenário presencial

As leis de Cuba que são utilizadas para limitar a liberdade de expressão

TRF-4 suspende liminar por “grave lesão à ordem pública” e confirma resultado do lote 1 do pedágio

Bancada católica mobiliza ações contra ADPF 442, diz Eros Biondini

Comissão da Câmara aprova moções de repúdio contra cortes de Lula na segurança pública

Incoerência suprema

Novo apresenta emenda para extinguir “Ministério da Verdade” do PT

Ausência de internet de qualidade freia destaque do agro

Instalada na região de Curitiba, pioneira na produção de porcelanas é referência no mercado nacional

Obra inacabada do governo Dilma superfaturada que já custou mais de R$ 700 milhões tem promessa de retomada e mais custos a porteira aberta

Tarcísio anuncia estudo de PPP para autarquia que abriga jovens infratores

MATÉRIA EM FOCO

Como recusar a contribuição sindical obrigatória?

Supremo garantiu o direito de trabalhador não pagar, mas caminho é incerto.

Antes de 2017, não era incomum (e possivelmente não o será no futuro) o estabelecimento de regras burocráticas e pouco favoráveis para que o trabalhador pudesse se opor ao pagamento de contribuições

O Supremo Tribunal Federal concluiu que contribuições sindicais assistenciais são obrigatórias a todos os trabalhadores, desde que garantido o direito à oposição —ou seja, que será possível não pagar.

A decisão inverte dinâmica válida desde 2017. Desde então, o silêncio significava negativa; agora, gera obrigação de pagamento. Se não quiser pagar, o trabalhador tem que se manifestar, se opor.

Mas que oposição?

De um lado, defende-se que o trabalhador pode formalizar a sua discordância por qualquer meio (mensagem, WhatsApp, e-mail); na outra ponta, argumenta-se que a oposição deverá ser manifestada na própria assembleia sindical (o que dificultaria, e muito, a vida daquele trabalhador contrário ao pagamento —afinal, como se opor pacificamente a algo que a mesma assembleia acabou de aprovar?).

O mais provável é que os próprios sindicatos definam as condições de oposição. O que não seria nenhuma novidade. Antes de 2017, não era incomum (e possivelmente não o será no futuro) o estabelecimento de regras burocráticas e pouco favoráveis para que o trabalhador pudesse se opor ao pagamento de contribuições —por vezes, algo como cartas individuais com firma reconhecida, a serem apresentadas pessoalmente à meia-noite do dia 31 de dezembro.

A verdade é que o STF não deu todas as respostas ao imbróglio. E haverá grande discussão sobre o exercício desse tal direito de oposição.

Atese aprovada pela corte afirma que “é constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição”.

A leitura desse enunciado mostra que ainda há outras pontas soltas quanto ao tema:

1 – o papel dos empregadores: em geral, o recolhimento das contribuições é feito pelas empresas, que descontam os valores dos salários de seus empregados e os repassam aos sindicatos. Diante da incerteza quanto à forma de apresentação da oposição, as empresas podem ter problemas. Como se portar se um trabalhador não seguir a regra indicada por seu sindicato, mas apresentar sua expressa oposição diretamente à empresa, manifestando que não autoriza descontos em seu salário? Vale destacar que a decisão do Supremo não alterou a CLT, que continua reconhecendo o direito de o trabalhador não sofrer desconto salarial “sem sua expressa e prévia anuência”;

2 – o valor da contribuição: o STF não abordou limites ou frequência de pagamento das contribuições. O assunto está na pautado Congresso e do governo, o que indica uma possível regulamentação do tema. Até lá, o mais provável é que valhamos parâmetros definidos pelos próprios sindicatos. Se assim for, os trabalhadores terão de contar coma razoabilidade dos sindicatos;

3- os sindicatos patronais: a tese aprovada pela Suprema Corte faz referência apenas a contribuições a sindicatos profissionais. Apesar do silêncio a respeito, presume-se que a mesma lógica se aplicará aos patronais. Contribuição obrigatória, com direito à oposição;

4 – o passado: o STF não tratou de contribuições pretéritas nem falou em modulação de efeitos da decisão.

Mais discussão e insegurança à vista.

Folha de S.Paulo 20 Setembro de 2023

Por: João Batista Pereira Neto e Bianca Tsombanoglou dos Santos Advogado, é mestre em direito do trabalho (PUC-SP) e sócio do escritório SA Law Advogada, é pós-graduada (FGV) e integrante do escritório SA Law

Serviços essenciais equivalem a 25% da inadimplência do brasileiro, maior nível da série da Serasa, iniciada em 2019.

Estudo da Serasa aponta que as contas de serviços essenciais representaram 25% das dívidas dos brasileiro sem agosto, maior patamar desde janeiro de 2019, início da série histórica. O levantamento mostra ainda que a inadimplência voltou a subir no país, após quedas em junho e julho. No total, 71,74 milhões de consumidores estão no cadastro de devedores da empresa.

As contas de serviços essenciais, como luz, água, gás e telefone, representaram em agosto 25% das dívidas pendentes dos brasileiros.

Trata-se do maior patamar para esse tipo de dívida desde o início da série histórica, em janeiro de 2019. Os dados fazem parte de um estudo da Serasa antecipado à Folha.

O levantamento também mostra que a inadimplência voltou a subir no Brasil em agosto, com 320 mil devedores a mais que em julho. Ao todo, 71,74 milhões de pessoas estavam no cadastro de nome sujo.

Desse total, 50,4% são mulheres e 49,6% são homens. As faixas etárias mais afetadas são de 41 a 60 anos (35%) e de 26 a 40 anos (34,5%).

Do total de contas atrasadas, 24,47% eram do tipo de serviços essenciais em agosto —houve alta de 0,53 ponto percentual ante o mês anterior. O número de dívidas nas contas básicas cresceu 2,97 pontos desde o início do ano.

Em junho, a quantidade de brasileiros no cadastro de devedores havia caído pela primeira vez no ano, para 71,45 milhões, mesmo antes do início do Desenrola Brasil. Julho seguiu a mesma tendência, com a queda para 71,41 milhões de brasileiros.

As contas atrasadas com bancos e cartões de crédito caíram pelo segundo mês seguido. Em agosto, a retração foi de 0,24 ponto percentual.

No entanto, essa categoria continua sendo o principal motivo para o endividamento do brasileiro, representando 29,29% das contas atrasadas.

Até o fim de setembro, terá início a Faixa 1 do Desenrola. A etapa promete negociar contas atrasadas de até R$ 5.000. Estarão inclusos outros tipos de dívida além das bancárias, que foram o foco da primeira fase do programa.

Na nova fase, haverá uma plataforma para a renegociação das dívidas. O público-alvo serão pessoas com renda de até dois salários mínimos ou que estejam inscritas no CadÚnico.

Nesta semana, a Fazenda anunciou que interessados em aderir à Faixa 1 do Desenrola precisarão ter conta nível prata ou ouro no portal Gov.Br.

Para essa renegociação, o governo federal irá oferecer R$ 8 bilhões, por meio do FGO (Fundo de Garantia de Operações), como garantia para o funcionamento do programa.

Folha de S.Paulo20 Setembro de 2023

Por: Vinícius Barboza