Estudantes do INSA de Cambé conquistam medalha de prata na MOBFOG 2023

A Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG) é uma Olimpíada experimental que visa estimular o interesse dos jovens pela Astronomia, Astronáutica e Iniciação Científica, além de promover a aplicação prática dos conhecimentos teóricos de maneira colaborativa.

Na edição de 2023 da MOBFOG, os estudantes Gabriel, Angélica e Maria Eduarda, que frequentam a 2ª série do Ensino Médio no Instituto Nossa Senhora Auxiliadora (INSA) em Cambé (PR), conquistaram a medalha de prata. Isso ocorreu durante a 43ª Jornada de Foguetes, realizada de 11 a 14 de setembro na Barra do Piraí, Rio de Janeiro (RJ).

Na competição, os participantes foram agrupados em turmas, e a equipe do INSA foi a única representante da região sul do Brasil na Turma 5, que contou com aproximadamente 240 participantes, incluindo professores e estudantes de todo o país, divididos em 76 equipes.

Antes de viajarem para a competição, os estudantes realizaram um teste de lançamento experimental na GRAMAPAR, a maior grameira do norte paranaense, também localizada em Cambé.

Para a construção do foguete, eles utilizaram garrafas PET, enquanto para a base de lançamento, empregaram canos de PVC, conexões, registros e manômetros para medir a pressão interna da garrafa durante o lançamento.

A base foi projetada com um ângulo de 45° e fixada no solo com parafusos. Dentro da garrafa, os estudantes colocaram um balão contendo uma mistura de vinagre e bicarbonato de sódio, que reage e libera o combustível necessário para o foguete.

A pressão foi monitorada por meio do manômetro inserido no cano central, e braçadeiras foram usadas para segurar o foguete na base. Quando a pressão atingiu cerca de 90 psi, eles puxaram um barbante entrelaçado a um gatilho feito de cano, liberando as braçadeiras e lançando o foguete pelo ar.

Os estudantes realizaram dois lançamentos durante a competição, e o que se destacou foi o que alcançou a maior distância, atingindo impressionantes 150 metros de distância da base já no primeiro lançamento.

A Direção do INSA parabeniza os estudantes, o Educador Márcio, a Orientadora Leila e o Monitor Luiz, que se empenharam incansavelmente para tornar esse projeto realidade. Também expressam sua gratidão aos pais pelo apoio e incentivo. Um agradecimento especial aos apoiadores, que abraçaram essa causa junto com a comunidade educativa do INSA.