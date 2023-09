A fim de dar continuidade às ações pela causa animal em Cambé, ONG 4 PATAS realiza Show de Prêmios neste domingo (24)

No próximo domingo(24), a partir das 14h, no Centro Esportivo Yolanda Margarida Rodrigues, localizado no Jardim Novo Bandeirantes, acontece o “Show de Prêmios ONG 4 PATAS”. O evento que visa arrecadar fundos para as ações, feiras de adoção responsável de animais de estimação, e intervenções, criadas e realizadas pela Organização Sem Fins Lucrativos 4 PATAS de Cambé, contará com muitas atrações.

Segundo a organização do “Show de Prêmios ONG 4 PATAS”, o evento ocorrerá durante toda a tarde deste domingo (24), e disponibilizará prêmios incríveis aos participantes. “Quem participar do Show de Prêmios ONG 4 PATAS, concorrerá a um jantar para duas pessoas no Han Han Asian Food, concorrerá ainda a um vale compras de R$50 na loja de roupas femininas By Sisters, além de produtos de artesanatos e demais brindes”, conta a representante da Entidade, Dolores Ossetti.

Para participar do evento, você precisará adquirir sua cartela no valor de R$20. A reserva da sua cartela pode ser feita antes do evento e o pagamento deve ser realizado por PIX (CHAVE PIX DA ONG 4 PATAS, NÚMERO DE CELULAR: (984833171).

A organização do evento solicita também que cada participante do Show de Prêmios leve sua caneta.

A Coluna Bela Manchete e o Portal Cambé apoiam o evento que visa socorrer a causa animal em Cambé.

SERVIÇO:

DATA: DOMINGO, DIA 24

HORÁRIO: 14H

LOCAL: CENTRO ESPORTIVO YOLANDA MARGARIDA RODRIGUES

ENDEREÇO: RUA ZACARIAS DE GÓES VASCONCELOS, 640 – JARDIM NOVO BANDEIRANTES