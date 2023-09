Polícia Civil de Arapongas Prende Autor de Duplo Homicídio em Acidente vitimou jovens de Cambé

A Polícia Civil de Arapongas tomou medidas decisivas hoje, prendendo o responsável por um trágico acidente de trânsito que vitimou duas jovens da cidade de Cambé em 9 de setembro. O incidente, marcado por negligência e irresponsabilidade, abalou a comunidade local e serviu como um lembrete angustiante dos perigos do álcool ao volante.

No fatídico dia 9 de setembro, um acidente ocorreu na Rodovia PR 218 que resultou na morte de duas jovens de 22 e 27 anos, ambas moradoras de Cambé. As vítimas estavam a caminho de um rodeio em Astorga, onde uma delas competiria na final da prova de tambor. A alegria daquela viagem foi interrompida de maneira brutal quando seu veículo colidiu frontalmente com outro carro.

A investigação liderada pela Polícia Civil de Arapongas não apenas apontou as causas do acidente, mas revelou uma série de ações imprudentes por parte do autor. O indivíduo estava dirigindo com sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cassada, o veículo estava com débitos e, o mais chocante, ele estava sob o efeito de álcool após uma festa de confraternização durante o dia.

O Delegado de Arapongas, Dr. Maurício de Oliveira Camargo, solicitou a prisão preventiva do autor, um pedido que foi prontamente aceito pelo Ministério Público e posteriormente deferido pela Juíza Criminal de Arapongas. A prisão ocorreu ainda hoje.

O impacto deste acidente vai muito além das estatísticas frias. Ele tocou as vidas das famílias das vítimas, amigos e toda a comunidade de Cambé. Duas jovens com sonhos e aspirações tiveram suas vidas abruptamente interrompidas devido à negligência de alguém que escolheu ignorar a lei e a segurança dos outros.

Este trágico incidente é um lembrete doloroso de que a combinação de álcool e direção é uma receita para o desastre. Conduzir com a CNH cassada é uma violação séria da lei, e negligenciar débitos veiculares demonstra uma falta de respeito pelas regras de trânsito.