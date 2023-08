MANCHETE DOS JORNAIS DESTA QUARTA-FEIRA, 23 DE AGOSTO DE 2023

A volta do espírito cívico (Estadão)?

‘A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original’. (Albert Einstein)

O ESTADO DE S.PAULO

PAC deve usar quase 90% de novo piso de investimentos

Aprovação de arcabouço fiscal põe fim à regra do teto de gastos

Casos Americanas, Oi e Light põem em xeque processos de recuperação

Aneel fará audiência pública sobre redução de valores

Receita tenta agilizar entrada de mercadorias e conter sonegação

China lidera importação de itens de até US$ 50

Desoneração deve ser votada na próxima semana

Após acordo, governo deve enviar MP com taxação de fundo dos super-ricos

Brasil perde terreno e talentos na corrida da inteligência artificial

Lista de nomes ao STJ tem ‘mais um’ magistrados alvo de investigação

FOLHA DE S.PAULO

Governo passará lupa’ contra erro e fraude no INSS, diz Tebet

Bilhete sem data gerou crise da 123milhas, dizem especialistas

Governo e centrais planejam volta de contribuição sindical obrigatória

Congresso$ aprova nova regra fiscal e põe fim a teto de gastos

Câmara aprova reajuste de 9% para servidores federais

‘Não vi atuação de acionista em fraude da Americanas’, diz Rial

Congresso aprova novo arcabouço fiscal e põe fim ao teto de gastos

Um terço dos idosos brasileiros relata sintomas depressivos e 16% sentem solidão

O Brasil do caos aumenta registro de autoagressão e de tentativa de suicídio entre jovens

Brasil não quer a proposta sobre ensino médio do governo Lula$

Algo de podre acontece no Reino dos Tupiniquins, o bem é o mau e o mau é o bem

O GLOBO

Rial: descoberta de rombo foi ‘soco no estômago’

Na máquina pública, o desafio é se modernizar

Parecer da AGU sobre Foz do Amazonas é favorável à Petrobras

Entidades patronais rejeitam nova contribuição sindical

INSS: pedidos devem passar de 1 milhão neste mês

Saiba mais sobre as regras

Congresso aprova nova regra fiscal da economia

Ministros irrigam seus estados com verba que era do orçamento secreto

VALOR Econômico

Governo recua e retira taxação de offshores da MP do mínimo

Em reuniões reservadas, o presidente da Câmara afirmou que a taxação nos moldes sugeridos pelo governo provocará uma evasão grande de recursos e diminuirá a arrecadação pretendida

Câmara aprova nova regra fiscal, mas rejeita principal demanda do Executivo

Projeto deixa despesa com o Fundeb e o Fundo do DF fora da meta, mas inclui gasto de ciência e tecnologia

Lei facilita crédito na recuperação

Revisão, que entrou em vigor em 24 de dezembro de 2020, deu maior segurança às operações de financiamento chamadas “debtor in possession financing” ou simplesmente “DIP Financing”

AGU favorece poço na Margem Equatorial

A manifestação ocorreu em resposta à solicitação realizada pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, relativa ao processo de licenciamento para a perfuração do bloco FZA-M-59, da Petrobras

Licitação de rodovias no PR tem duas ofertas

Primeira concessão de estradas da atual gestão prevê R$ 7,9 bilhões em investimentos ao longo de 30 anos, além de R$ 5,2 bilhões de custos operacionais, para um trecho de 473 km de estradas

Pacotes flexíveis entram na mira da Senacon

Tentáculo$ do sistema se expõem: Órgão vinculado ao Ministério da Justiça quer saber quem são e como está a situação financeira das empresas que comercializam viagens sem datas determinadas. Depois que descobrirem o óbvio teremos o silêncio.

Exportação já deve sentir efeito de crise argentina

Cenário turbulento no país vizinho, ao lado da já esperada desaceleração da economia chinesa, traz cenário mais desfavorável para o segundo semestre

Brasil perde o Bem-estar sofre com baixa capacidade das instituições, vê estudo

Qualidade da segurança pública, controle da corrupção e performance da operação governamental são alguns dos entraves. Brasil ainda pulsa!

Benefícios do INSS vão passar por pente-fino, afirma Tebet

Segundo a ministra, o TCU aponta que haveria “erro ou fraude” em 10% de concessões recentes

Isolar o bolsonarismo radical é ‘estratégico’, afirma Paulo Pimenta

Ministro diz que entrada do Centrão no governo contribuirá para afastar a direita liberal dos grupos ligados ao 8 de janeiro. Mas não dos brasileiros

Japão despejará água de usina atômica no mar

Tóquio diz que não há risco de contaminação radioativa, mas China protesta

Salário mínimo passa no teste da inflação

Apesar de todo o bem que um salário mínimo pode fazer pelos trabalhadores, nada simplesmente supera a demanda

Cooperativas do RS ‘sempre endividados’, buscam saídas para renegociar dívidas de R$ 3,9 bi. Entidades do setor produtivo gaúcho sugeriram ao governo federal a adoção de mecanismos privados com apoio do BNDES para repactuar os débitos

Queda do preço do milho deve afetar plantio

Excesso de oferta, que derruba os preços do milho, e margens ainda apertadas têm desestimulado produtores do grão

País deve liderar embarques de farelo

Segundo boletim da Conab, Brasil exportará 21,82 milhões de toneladas do produto nesta temporada

Mercado já precifica Selic menos baixa em 2024

Estresse nos Treasuries faz curva de juros indicar taxa básica entre 9,25% e 9,5% no fim do ciclo

Exterior dá trégua e ativos locais têm dia de recuperação

Alívio nos Treasuries de prazos longos permite que bolsa tenha pregão de ganhos; dólar recua e termina cotado a R$ 4,94

Campos e Galípolo alertam que juros têm de se manter restritivos

Há um movimento de desinflação global, ressaltou Campos, mas os núcleos continuam persistentes. Governo gasta mais do que arrecada

Abecs propõe ao BC fórum para discutir parcelado sem juros

Em meio à polêmica do rotativo, entidade apresenta propostas que passam por fim da modalidade e debate sobre portabilidade e tarifa

Jornal Independente

GAZETA DO POVO