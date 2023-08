Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 29 quilos de cocaína em Cambé

Motorista pegou a carga em Cascavel-PR e entregaria em Londrina-PR

Na manhã desta terça-feira (22/08/23), Policiais Rodoviários Federais realizavam fiscalização de trânsito na BR 369 em Cambé quando visualizaram um veículo com a lanterna traseira esquerda avariada. De imediato procederam à abordagem do veículo, tendo em vista ser equipamento indispensável à segurança. Durante a abordagem, para solucionar o problema localizaram em fundo falso, tabletes com cocaína.

No interior do veículo foram encontrados 29,15 quilos de cocaína.

A mulher, de 33 anos, disse que levaria droga até Londrina – PR, foi presa e encaminhada à Polícia Judiciária para as devidas providências.

A carga de cocaína, estimada em mais de 5 milhões de reais, e a condutora do veículo foram encaminhados para a Polícia Judiciária para procedimentos cabíveis.

Somente em 2023, a PRF de Londrina já apreendeu mais de 14 toneladas de maconha e 200 Kg de cocaína na região.

NOTA À IMPRENSA

A Polícia Militar do Paraná tomou conhecimento na manhã desta terça-feira (22) da prisão em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal de uma militar estadual, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, na cidade de Cambé. A PMPR está cooperando com as autoridades competentes que conduzem a investigação criminal do caso.

A PMPR reitera seu compromisso inabalável com a lei, a ordem e a ética, e repudia veementemente qualquer comportamento contrário a esses princípios. Ações ilegais cometidas por militares estaduais não refletem os valores e o profissionalismo da corporação, que se dedica diuturnamente à proteção e ao bem-estar da população paranaense, na preservação da ordem pública e manutenção da paz social.

A instituição apurará com rigidez e transparência a conduta sob o prisma da administração militar, mediante instauração de processo administrativo, na forma da lei em vigor.

Curitiba, 22 de agosto de 2023.

Comunicação Social da PMPR.