Acidente de Tombamento em Alvorada do Sul: Veículo Articulado Carregado de Milho Derrama Carga

No dia 23 de agosto de 2023, por volta das 12:10h, um acidente do tipo tombamento foi registrado na PR-090, no quilômetro 450, em Alvorada do Sul, no estado do Paraná. O incidente envolveu um veículo articulado da marca SCANIA, modelo G420, com placas de Campo Grande-MS.

Felizmente, o acidente não resultou em vítimas. O condutor do veículo, identificado como A. L. A. S., de 40 anos de idade, saiu ileso do ocorrido. Após a realização do teste de etilômetro, o resultado apontou 0,00 mg/L de álcool no sangue do condutor, confirmando que ele não estava sob a influência de substâncias alcoólicas.

O acidente ocorreu em um trecho de pista simples, próximo a um trevo e uma curva fechada. Segundo informações coletadas no local, o veículo estava em deslocamento pela Rodovia Estadual PR-090 quando apresentou problemas mecânicos. Como resultado, os dois semi-reboques que transportavam carga de milho a granel tombaram, causando o derramamento da carga.

Apesar do ocorrido, as condições climáticas no momento do acidente eram consideradas boas. A Polícia Militar Rodoviária do Paraná esteve presente para prestar atendimento à ocorrência. Após a realização dos procedimentos necessários e a liberação dos veículos para o condutor, o trânsito foi normalizado na região.

O incidente serve como lembrete da importância da manutenção preventiva de veículos comerciais, bem como da atenção constante dos motoristas em trechos de estrada que apresentam curvas fechadas e outras características desafiadoras. A ação rápida das autoridades e a ausência de feridos são fatores positivos em meio a essa situação.