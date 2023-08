Tragédia em Creche de Rolândia: Bebê de 7 Meses Falece Repentinamente

Uma comoção tomou conta da cidade de Rolândia com a notícia trágica do falecimento de uma criança de apenas 7 meses em uma creche filantrópica localizada no Bairro Nobre 1. O incidente ocorreu no meio da tarde, por volta das 15h, deixando a comunidade em choque.

A criança, que já estava fazendo uso de medicamento para gripe, encontrava-se sentada quando, de forma súbita, se debruçou. As professoras da escolinha imediatamente prestaram socorro, acionando os serviços de emergência, como o SAMU, o SIATE e a Polícia Militar. A primeira equipe a chegar no local foi a da Polícia Militar, que tentou realizar manobras de ressuscitação, porém, lamentavelmente, não foi possível reverter a situação.

De acordo com informações da diretora da creche, a criança, antes do trágico incidente, estava brincando normalmente com outras crianças e não apresentava nenhum sintoma preocupante. Com apenas cerca de um mês frequentando a creche, essa perda inesperada abalou toda a comunidade local.

Após os esforços das equipes de socorro no local, a criança foi encaminhada para o Hospital São Rafael, porém, infelizmente, nada pôde ser feito para reverter o quadro. A cidade de Rolândia está de luto e solidária à família neste momento difícil.