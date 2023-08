MANCHETE DOS JORNAIS DESTA QUINTA-FEIRA, 10 DE AGOSTO DE 2023

O ESTADO DE S.PAULO

‘Se não subsidiar a agenda verde, País não fará a transição’

BNDES vai usar Fundo Clima para financiar projeto de carvão vegetal

Especialistas preveem petróleo a US$ 90, com efeitos para Petrobras

BB tem lucro de R$ 8,7 bi no 2º trimestre, alta de 11,7% em relação a 2022

Preço defasado já afeta importação de diesel e mexe com o mercado

Mercado vê impacto limitado no País com indicadores ruins da China

Varejo fica estagnado em junho, mostra IBGE

Caixa vê aumento de busca por imóveis do MCMV

Comissão contraria governo e mantém portabilidade

Aprovada lei que proíbe venda de animais em pet shop

Governo criou comitê para coibir invasões

Quilombolas e indígenas usam drones contra tráfico no Norte

De novo, Congresso quer fundo eleitoral recorde em 2024

STF aprova orçamento com aumento no salário de ministros para R$ 44 mil

O GLOBO

Banco do Brasil dá início aos testes com o real digital

Evento na FGV reúne juristas e especialistas para debater a reforma

Tributária: esforço será para não aumentar exceções

Jatinho de US$ 67 milhões pode ir a Los Angeles sem escalas

Rio espera que Lula anuncie hoje limite de voos no Santos Dumont

Governo decide incluir usina de Angra 3 no PAC

Arranhão no arcabouço: Brecha para ampliar gasto de estatais em R$ 5 bi no PAC acende alerta entre economistas

FOLHA DE S.PAULO

Alimento pode ter maior queda mensal de preços em 24 anos

Redução, no entanto, ainda não compensa encarecimento acumulado desde 2019.Os alimentos iniciaram agosto com queda de 1,4%. Se essa taxa for mantida durante todo o mês, será a maior redução inflacionária mensal do setor desde maio de 1999.

Presidente e Paes fecham acordo para destravar Porto Maravilha após seis anos de impasse

Lucro do BB sobe 11,7% e alcança R$ 8,8 bi no 2º trimestre

Angra 3 independe de programa, afirma direção da Eletrobras

Mercado vai testar corte de 0,75 ponto neste ano, diz economista-chefe do BTG

Lula retoma PAC com valor acima da média histórica, mas sem repetir Dilma

Acelerar corte no juro por pressão política gera risco de inflação’

Criptoativos e carteiras digitais no exterior entram na mira da mudança do IR

Governo terá de debater reforma administrativa ‘forçadamente’, diz Lira

Copel é privatizada em operação de R$ 5,2 bilhões

Entenda o impasse dos precatórios

Governo estuda manobra para pagar precatórios em dia sem estourar meta

‘Desertos de notícia’ já não são maioria no Brasil, diz estudo

Governo deve conceder maior incentivo fiscal a carro menos poluente

Ministro do STJ suspende falência da Coesa, ex-OAS

VALOR ECONÔMICO

Com queda na taxa de juros, bancos acreditam em um 2º semestre melhor

No 1º semestre, quadro foi mais difícil, com inflação afetando famílias e caso Americanas atingindo empresas

Biden restringe investimentos dos EUA em tecnologia da China

Ordem executiva cria novas regras e tem como foco americanos que buscam participações em empresas chinesas sob restrições por meio de fusões, private equity e capital privado

Cemig tenta desconcentrar geração solar

Redes da empresa e linhas de transmissão que escoam a energia gerada por painéis solares de diferentes portes estão sob risco de sobrecarga e de cortes no fornecimento

Cobrança de impostos será automática

A ideia é que os vários instrumentos de pagamento, como Pix, TED, cartão de crédito e até boletos estejam vinculados ao novo sistema de arrecadação

China tem deflação em julho e coloca economia mundial em alerta

Os preços ao consumidor na China caíram 0,3% em julho em comparação com o mesmo mês de 2022

Crise e apatia política elevam incerteza em primária argentina

Eleitores desmotivados e baixa participação nas eleições regionais indicam provável alta abstenção na votação de domingo

Na Argentina, o pior na economia ainda está por vir; espere o início de 2024

As marcas EUA e Reino Unido vão demorar para se recuperar do golpe de imagem causado pela reação desastrosa à epidemia, e bem avisado por Bolsonaro na época. Ignorar o bom senso não era uma tradição desses dois países

Cemig recomenda áreas para novas usinas solares

Estatal elétrica mineira aponta restrições, no norte do Estado e Triângulo Mineiro, na infraestrutura de escoamento de energia gerado

Meteoric tem projeto de terras raras em MG

Companhia australiana firmou protocolo de intenções com governo de Minas Gerais para investir R$ 1,5 bilhão, no prazo de três anos, em Poços de Caldas

Atraso na colheita do milho deve elevar o nível do frete no 4ºtri

Preços devem ficar abaixo do patamar atual, mas serão superiores aos registrados no mesmo período de 2022, projeta Esalq-Log

Setor de lácteos quer medidas para frear importações

Aumento das importações tem derrubado os preços no país e afetado produtores brasileiros

Mercado volta a ter pregão negativo de olho no exterior

Após alta de 0,14%, dólar volta a ficar acima de R$ 4,90; investidores aguardam dados de inflação no Brasil e nos EUA

Projeção do mercado para inflação de serviços em 2024 diminui, mostra BC

É o que aponta o questionário pré-Copom, divulgado pelo Banco Central

Reciclagem e adubo retiram toneladas de lixo dos aterros

Mudanças em praças de alimentação, troca de pratos e talheres e treinamento ampliam o destino correto de dejetos

Jornal Imparcial

GAZETA DO POVO