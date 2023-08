REVISÃO DO MELHOR BENEFÍCIO, O QUE É E QUEM TEM DIREITO

A Revisão do Melhor Benefício tem como objetivo recalcular a RMI (Renda Mensal Inicial) do benefício do segurado, de modo a obter benefício mais vantajoso.

Vou explicar melhor!

Essa revisão pode beneficiar aposentados que não tiveram tempo de serviço rural, ou tempo de serviço especial averbado no momento da aposentadoria. Também é cabível quando o INSS deixa de incluir no cálculo da aposentadoria algum registro que consta na carteira de trabalho do segurado.

Além das hipótese acima mencionadas, é cabível revisão do benefício sempre que comprovado que a aposentadoria restou prejudicada por algum erro do INSS, ou que por outro motivo, é possível aumentar o valor do benefício.

Geralmente a revisão do melhor benefício é aplicada naquelas aposentadorias que são requeridas pelo segurado diretamente ao INSS sem nenhuma assessoria especializada.

Para saber se você tem direito, antes de tudo é preciso analisar se faz menos de 10 (dez) anos que está aposentado, pois, se fizer mais de dez anos não é cabível nenhum tipo de revisão.

No segundo momento, é necessário analisar se todas as suas contribuições e registros em carteira foram devidamente calculados, e se os períodos de trabalho rural ou com agente insalubres também foram devidamente averbados.

Na dúvida, sugere-se que o aposentado procure um escritório de advocacia de confiança para estar realizando a análise do seu benefício, a fim de averiguar se cabe ou não uma revisão.

Fato é que esse tipo de revisão pode multiplicar o valor da aposentadoria em alguns casos.

Esse texto te ajudou? Ajude mais alguém compartilhando esse conteúdo!

Deixe sua dúvida nos comentários!

Até a próxima! Um abraço.

