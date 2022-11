O Estado de S. Paulo

Manchete: PEC da Transição permite gasto extra de R$ 200 bilhões em 2023

Meirelles diz que teto só deveria retornar em 2024

Salto propõe a Alckmin licença de gastos com regra atrelada à dívida

TCU aponta incentivo para ‘burlar’ cadastro do Auxílio

Alckmin afirma que nova âncora fiscal só será debatida em 2023

Mercado espera sinal sobre novas regras fiscais e teto de gastos

Economistas do grupo de transição ficam fora de debate sobre PEC

Bolsa cai 2,58% com apreensão sobre a ‘PEC da Transição’

Orçamento: 4 pastas concentram 80% dos R$ 10,5 bi bloqueados

Em 2022, brasileiro já pagou R$ 2,5 trilhões em impostos (com fome petista pagará mais)

Royalties do petróleo devem ter volume recorde

Núcleo do agro tem 3 candidatos ao Ministério da Agricultura

Alvos do STF incentivam atos (pela democracia e pela liberdade expressão)

Conta maior

Governo de transição entrega PEC que tira Bolsa Família do teto

Uma proposta de âncora fiscal dupla, robusta e resiliente para durar

Herança maldita do governo Dória SP

PEC faz mercado apostar em aumento do juros pelo BC

Auxílio gera distorções em cadastros, sugere TCU a Alckmin, o pior ainda virá

Bolsa cai 2,58% e dólar vai a R$ 5,38 ante temores sobre gastos e são justificados

Agro inclui nome próximo ao MST (nuvens pesada para o setor)

País deixa de arrecadar R$ 120 bi para subsidiar combustíveis fósseis

Big techs dão aula de como não demitir

Mercado reage mal a aumento do risco fiscal

Dólar encerra dia cotado a R$ 5,3806, em alta de 1,53%, enquanto o Ibovespa recua 2,58%, aos 110.243 pontos

PEC retira o Bolsa Família do teto por prazo indeterminado

Se aprovada, a proposta de emenda constitucional permitirá que até R$ 198 bilhões sejam executados em 2023 fora do teto de gastos

MG prevê investimento de R$ 5,5 bi para rodovias concedidas

Governo Zema assinou ontem contratos de concessão de dois lotes de estradas, no Triângulo Mineiro e no sul do Estado

Pandemia altera participação de Estados no ranking do PIB

Diferença nas estruturas econômicas molda mudança; concentração diminui, mas persiste

Inadimplentes ‘sem esperança’ aumentam

Parcela da população com dívidas em atraso que não vê meios de pagar cresce de 5% para 17%, diz pesquisa

PEC da Transição prevê gastos extras em 2023 de R$ 198 bilhões

Petista quer retirada de pagamento de benefício social do teto de gastos em caráter permanente

Alckmin anuncia nomes para a transição em 16 áreas

Lista inclui presidente do Inpe que foi demitido por Bolsonaro

Equipe é a maior entre governos eleitos

(O Brasil do meu pirão primeiro) Dos quase 300 integrantes, apenas 14 têm indicação formal; os demais são voluntários

PIB cai 4% e Rússia entra em recessão

O quadro de recessão acontece após diversas sanções ocidentais contra a Rússia devido à sua decisão de invadir a Ucrânia

Republicanos confirmam maioria na Câmara dos EUA

Congresso ficará dividido, já que democratas controlam Senado

Produção agroindustrial crescerá 2,2%, indica FGV

Avanços nos últimos meses até setembro levaram a um ajuste para cima na projeção

Coopercitrus abre 5ª fábrica de ração

Localizada em Colina (SP), unidade exigiu investimentos de R$ 15 milhões

À espera de melhor preço, produtor de soja ‘segura’ venda

Capitalizados, os agricultores até agora travaram negócios para a safra atual envolvendo volumes pequenos

Valor bruto da produção do agro deve crescer quase 5% em 2023

Segundo o Ministério da Agricultura, montante deverá chegar a R$ 1,237 trilhão

Juro futuro supera 14% com ruído fiscal

Desconforto com PEC da Transição derruba bolsa; dólar se aproxima de R$ 5,40

O nefasto impacto social da TR sobre o FGTS

Se para os cidadãos a vetusta TR aniquila os seus vetores da igualdade, da propriedade e do trabalho, para o Estado deteriora o seu patrimônio