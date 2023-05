MANCHETE DOS JORNAIS DESTA QUINTA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 2023

Governo e bancos discutem o fim da opção de crédito rotativo no cartão

Grupo de trabalho busca formas de reduzir juros ao consumidor sem prejudicar o comércio em um momento difícil para a economia. (Estado)

O ESTADO DE S.PAULO

Debate sobre juros altos está na agenda

Governo e bancos discutem extinção do crédito rotativo

‘Produtores com boas práticas merecem benefícios’

‘Se há alguém que pode fazer carro popular, somos nós’

Cerca de 15 mil empresas somaram mais de R$ 50 bi em isenções em 2021

Campos Neto promete pesquisa com empresas

5 perguntas para… Solange Srour

Na contramão do exterior, dólar cai 0,37%, a R$ 4,95

Pacheco quer acelerar arcabouço no Senado, sem passar por comissões

México vai isentar brasileiros de visto, diz chanceler

Estados dizem combater o desmatamento ilegal

MG, BA, PR e SC lideram derrubada de Mata Atlântica

Ensino médio mais atrativo requer melhor infraestrutura e formação de professores

José Pastore: O sucesso da Embrapa

O GLOBO

STF nega vínculo empregatício entre motorista e Cabify

Governo deve anunciar hoje medidas para baratear carro popular

Ministro considera decisão do Ibama ‘inadmissível’

Foz do Amazonas: Petrobras apresentará recurso

Governo quer rever correção dos pisos de saúde e educação

Marco é positivo, mas gasto maior em 2024 desagrada

Haddad: ‘Qualquer investidor que saiba fazer conta vai ver que é uma regra dura’

Esforço extra: Aumento de gastos em 2024 vai exigir arrecadação ainda maior

Novo arcabouço será pretexto para aumentar impostos

FOLHA DE S.PAULO

Arcabouço ficou mais apertado, e grande desafio é o ano que vem, afirma secretário do Tesouro

Governo anuncia hoje plano para reduzir preço de carro popular

Arcabouço ficou mais apertado, e grande desafio é o ano que vem, afirma secretário do Tesouro

Governo poderá gastar até R$ 28 bi a mais em 2024 se receita surpreender

Câmara rejeita mudanças e conclui votação do arcabouço

Receita começa a divulgar caixa-preta’ de benefícios fiscais

Concursos públicos terão quase 10 mil vagas em 2023

Gasolina recua menos que esperado; governo abre canal de denúncia

Operadoras recusam fornecer internet para alunos pobres

Magistério não atrai um quinto dos formandos em licenciatura

Decreto das armas vai restringir fuzis a CACs mais qualificados

Governo deve exigir estudo mais amplo na foz do Amazonas

Boiada está passando de novo, dizem ONGs sobre esvaziamento ambiental

Bioma tem2.845 espécies ameaçadas de extinção, mostra estudo do IBGE

Derrubada de mata atlântica freia, mas soma 125 Ibirapueras

VALOR ECONÔMICO

Receitas das empresas desaceleram no 1º tri

Lucro líquido das companhias brasileiras de capital aberto no período caiu 42% na comparação anual

Licença pode levar 2 anos, diz Marina

Após ter seu último pedido negado pelo Ibama, a Petrobras pretende pedir ao órgão que reconsidere a decisão, prontificando-se a atender demandas adicionais

Balanços apontam impacto de tributação de benefícios fiscais

Tributação é considerada pela área econômica do governo federal como uma das principais medidas para ajustar as contas públicas e viabilizar o novo arcabouço fiscal

Câmara conclui novo arcabouço

Projeto segue para apreciação do Senado Federal, onde há o compromisso do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), com uma tramitação célere

Estados pedem a Haddad revisão do RRF

Governadores de RJ, GO, MG e RS alegam perda de receita e querem mudar nove itens

Indústria de São Paulo vai investir 4,5% do faturamento este ano

Pesquisa da Fiesp mostra que cerca de um terço das indústrias paulistas não farão nenhum investimento

Umbu-cajá e perereca-gladiadora: veja as espécies brasileiras ameaçadas de extinção

Levantamento do IBGE mostra que 4.460 itens da fauna e principalmente da flora brasileiras estão em risco de desaparecer

Na Mata Atlântica, um parque Ibirapuera é desmatado a cada 3 dias

Dados de outubro de 2021 a outubro de 2022 mostraram desaceleração, mas em nível muito alto, aponta levantamento

Mina na BA atende 50% da demanda por urânio do país

Aumento na produção nacional ocorre num momento em que grupos estrangeiros avaliam possibilidade de de iniciar a exploração no Brasil

MDB alerta Lula sobre riscos e quer comando da CPI do 8 de janeiro

Em reunião no Palácio, senadores descrevem quadro delicado; Planalto vê disputa entre Renan e Lira pelo comando da comissão

Amaro nega facilitação do GSI nos ataques de 8/1

Ministro do GSI diz que a estrutura arquitetônica do Palácio do Planalto facilitou os atos de vandalismo realizados por “infiltrados” passado como bolsonaristas em janeiro e nenhum deles foram presos.

Lula nomeia favoritos do Moraes para o TSE

Presidente escolheu os juristas André Ramos Tavares e Floriano de Azevedo Marques

Tina Turner, uma rainha americana do rock, morre aos 83

Vida atribulada da cantora, que sofreu abusos do primeiro marido, com quem ganhou fama, chegou a ser tema de filme e musical

China usa comércio para ofuscar influência dos EUA na AL

Contraste das viagens de Lula para EUA e China neste ano ilustra bem a diferença da atuação dos dois países da região.

Quadro se formando

Contra os EUA, Pequim e Moscou buscam promover a multipolarização

Xi quer reorientar os assuntos globais de modo a se distanciar dos fóruns ocidentais liderados pelos EUA e seus aliados do G-7

Regime fiscal passa na Câmara com mais gastos

Ao tentar dar um jeitinho nas regras que propôs, governo parece descrer que conseguirá aumentar a arrecadação, sobre a qual repousa o regime proposto

E se a inflação cai?

Combinação de evolução benigna de vários preços, apreciação cambial e provável ratificação da meta de inflação poderia promover reavaliação das expectativas de inflação

Meta, dona do Facebook, enxuga time no Brasil em sua terceira onda de demissões

Cortes atingiram cargos de maior escalão e equipes de comunicação no Brasil e na AL

Geradoras pedem continuidade de exportação de energia hídrica

Com a chegada do inverno na Argentina e a crise hídrica no Uruguai, empresas veem a oportunidade de evitar desperdício de água e aumentar receitas

Sai aporte extra para atual ciclo

Ministério da Fazenda distribuiu R$ 200 milhões adicionais do orçamento para a equalização de juros do Plano Safra 2022/23

Mesmo com área menor, colheita de feijão se mantém

De acordo com a Conab, produção deve ficar estável, em torno de 3 milhões de toneladas

Wall Street recua com impasse prolongado sobre teto da dívida

Investidores seguem propensos a buscar ativos considerados seguros diante da falta de acordo para elevação ou suspensão do teto da dívida dos EUA

Fitch põe rating dos EUA em observação negativa

Decisão foi anunciada no momento em que a Casa Branca e os republicanos lutam para chegar a um acordo sobre o aumento do limite da dívida pública americana

BC mantém zerada exigência de adicional de capital contracíclico

Comitê de estabilidade financeira diz que turbulência bancária nos EUA e Europa não teve impacto relevante sobre o sistema financeiro brasileiro, mas que “segue atento” à evolução do cenário

DVA, e não rede social, eleva nível de discussão tributária

Reduzir a complexidade do sistema tributário trará ganhos para o país e, quem sabe, tornará o tema apto para discussões em posts