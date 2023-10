MANCHETE DOS JORNAIS DESTA SEGUNDA-FEIRA, 02 DE OUTUBRO DE 2023

Métodos da Lava Jato são usados contra bolsonarismo

Prisões alongadas e delação de presos, esvaziadas sob mobilização contra autoridades de Curitiba, ressurgem agora em casos no STF. Tudo normal, guerra entre poderes e divisão estrutural dentro da nação. (Folha)

Renda fixa ainda será atrativa, mesmo que juros sigam em queda

Economistas afirmam que o juro real no Brasil manterá interessante esse tipo de investimento. (Folha)

O ESTADO DE S.PAULO

‘Solução para precatórios tem efeito colateral ruim’

Fomento à produção: Governo promete plano para o segmento

Juros derrubam indústria mais avançada

País precisa investir R$ 456 bi ao ano no setor de transformação

Com a inteligência artificial, exame mundial medirá como aluno aprende

Carlos Alberto Di Franco: Aborto – STF ideológico e politizado

Protecionismo camuflado

O avanço do Estado bandido

FOLHA DE S.PAULO

Isenção ou redução de IPVA para carro elétrico chega a 9 estados e DF

BC prevê multa mais severa para vazamento de dados de Pix

Ministros vão atuar contra bombas fiscais no Judiciário

Petrobras quer para outubro poço na Margem Equatorial

Projetos de R$ 24 bi ao ano ameaçam as metas fiscais

Eleição para Conselho Tutelar tem boa adesão no centro de SP

Rede particular tenta driblar incertezas do ensino médio

Irmão de deputado nega ação política em distribuição

Caixas-d’água ficam estocadas em cidade de líder do centrão na Bahia

Esquerda tem divisão em relação a pautas de costumes pelo mundo

Deputadas fazem carta por mulher negra no Supremo

O GLOBO

Apenas 30% das salas de aula do país são climatizadas

Restrição gradual de voos no Santos Dumont começa sem incidentes

Drex avança em testes e promete inovações nos serviços bancários

Funcionalismo federal: Governo quer reduzir carreiras a um quinto do total atual e permitir CLT no serviço público

Iniciativa inovadora em pontos de ônibus inibe violência contra mulher

Preocupa o avanço de municípios sobre recursos da União

VALOR ECONÔMICO

Planejamento discorda da tese dos precatórios

Proposta da pasta envolve manter todo o montante dos precatórios como despesa primária, com exclusão desse gasto da regra de despesa do novo arcabouço fiscal

Estados fazem nova rodada de ajuste na alíquota de ICMS

Segunda onda de correção do imposto em 12 meses tem o objetivo de garantir uma base de cálculo mais robusta para rateio do IVA após a reforma tributária

Resultados em construção 2023

Dona das marcas Quartzolit, Brasilit e Cebrace, além das redes de varejo Telhanorte e Tumelero, francesa Saint Gobain reduziu sua expectativa de crescimento de receita para 2023, de 15% para 5%, um Brasil estagnado

STJ mantém créditos da ‘tese do século’ para contribuintes

Decisões são as primeiras de que se têm notícias na Corte e, segundo advogados, trazem enorme alívio para as empresas

Nova regra promete renovar setor de fundos

Resolução 175 pretende remodelar a indústria de fundos brasileira – a quarta maior do mundo, com 29,9 mil fundos, mais de 36 milhões de cotistas e patrimônio líquido de R$ 8 trilhões

Cedro projeta ferrovia de 32 km e R$ 1,8 bi em MG

Primeira ferrovia de curta distância do país terá emissão menor de CO2 em relação às 2,5 mil carretas rodoviárias que fazem o transporte na região do quadrilátero ferrífero

Mais um grupo em crise econômica: Grupo dono da Gocil entra com pedido de RJ

Com valor de R$ 1,76 bilhão, ação foi apresentada à Justiça dia 29/9; em nota, o grupo afirma que o pedido visa preservar o emprego dos 20 mil colaboradores e a continuidade dos serviços aos clientes

Cenário externo somado ao cenário interno e quadro fiscal estão mais incertos

Incertezas sobre as contas públicas pioram a percepção de risco do Brasil, num momento em que o quadro externo é menos favorável a países emergentes

Aneel endurece regras de programa de inovação para o setor elétrico. Agência passa a exigir cadastro e monitoramento dos projetos propostos, vai exercer controle trimestral sobre etapas dos processos e abrir espaço para startups

Renúncia tributária passa de R$ 520 bi no Orçamento de 2024

Total de subsídios e desonerações previsto na proposta de lei orçamentária para o próximo ano é 14,8% maior que a fixada para 2023

Planejamento vê precatório como despesa primária, mas fora do teto

Ministério diverge da visão da Fazenda e considera que valores pagos devem entrar na conta do resultado primário. A considerar de que sejam robustos e consequentemente infla outros investimentos, é uma forma de maquiagem orçamentária para apresentar como equilíbrio fiscal, mas não é.

Estados reduzem IPVA de carro elétrico

Medidas diferentes nesse sentido já foram adotadas por dez governos regionais, incluindo o Distrito Federal.

Escola precisa desenvolver habilidade socioemocional

Para Filip De Fruyt, dinâmicas sociais e econômicas tornam ensinamentos relacionados à empatia, foco e responsabilidade, capacidade de lidar com frustrações e liderança tão importantes quanto aulas de disciplinas comuns. Ensino do porque se aprende do fundamental resultará na melhor construção do profissional, o que de uma forma geral não vai além da equação, sem identificar as suas nomenclaturas gerais em todas as disciplinas

Por que quase todos querem a PEC da Anistia

Números derrubam um a um todos os dispositivos da PEC nª 09/2023. É cultural do “meu pirão primeiro”. Surgiu como forma de força entre os escravos no Império, atos como de sobrevivência instintiva, este comportamento geral, fragiliza a nação ante o fragmentação política atual no interesse geral da União.

CPMI do 8 de janeiro ‘foi estruturada na condução dos aliados do governo, para desestruturara’ e encaminhar para o fim sem trazer ‘nada de novo’

Maior mérito, segundo o presidente da comissão, foi trazer acontecimentos ao conhecimento da população. ‘Erram por desconsiderar a importância das redes sociais do evento “AO VIVO”, no momento do caso, milhares de brasileiros foram testemunhas oculares, que não esta CPMI, nem este falso relatório, será apresentado no futuro, visto que provas foram adulteradas no ministério da justiça, aliados com o Supremo. O que parece ter esclarecido este “conhecimento a população”, trouxesse a certeza da tomada pelo poder para estes milhares de testemunhas oculares ao vivo, sobre os acontecimentos aos fatos.

Pacto que evita ‘apagão fiscal’ irrita linha dura dos EUA

Revolta de radicais republicanos recai sobre colega de partido que preside a Câmara

Rússia tem conseguido driblar sanções do Ocidente cada vez mais, e segue o plano com a China. Apesar de dificuldades no pagamento de transações, comércio aumenta com Ásia, Oriente Médio e África

Resultado do mundo da esquerda como exemplo: Cuba anuncia apagões de até 10 horas por dia. Escassez de combustível deve adiar eventos esportivos e atividades universitárias na ilha

Os riscos das mudanças estratégicas da Petrobras

Monopólio não produziu resultados efetivos e reeditá-lo é um enorme retrocesso

Brasileiro se diz disposto a reciclar, mas esbarra em infraestrutura

Volume de lixo recuperado no país não passa de 4% do total recolhido

Grupo Cedro planeja investir R$ 1,8 bi em ferrovia na Serra Azul

Projeto de primeira ferrovia de curta distância do país, voltada a escoar minério de ferro, terá vantagem de emissão menor de CO2 em relação às 2,5 mil carretas rodoviárias que fazem o transporte na região

Negócios vão de minério de ferro até imobiliário, café, soja e pecuária

A Cedro Mineração, que prevê vendas de 7 milhões de toneladas de minério de ferro neste ano, é atualmente o carro-chefe dos negócios

Perigo para aviões aumenta com número recorde de balões no céu neste ano

Este ano, 812 balões foram avistados e reportados por pilotos e controladores, número recorde

Quebra na safra da Ásia faz açúcar subir quase 10%

Clima adverso afetou oferta na Índia e na Tailândia; colheita pressionou trigo em setembro

Por mais renda e sustentabilidade, produtor integra pecuária e florestas

Sistema permite agregar, na mesma propriedade, diferentes atividades; no interior paulista, Suzano investe em seu primeiro projeto, com eucalipto e gado

Governo prepara medida para frear importação de lácteos do Mercosul. Nos próximos dias, deverá ser publicado decreto que altera regra para os benefícios tributários a laticínios, agroindústrias e cooperativas que participam do Programa Mais Leite Saudável. Com estas medidas, o preço do leite irá subir nos próximos dias.

Fundos e assessorias terão que detalhar taxas cobradas

Resoluções 175 e 179 determinam que, a partir de 2024, valores repassados a distribuidores sejam informados. Cerco fiscal da RF dos contribuintes

GAZETA DO POVO

Fundador do PT critica governo Lula por não aplicar programa prometido na campanha

Discurso de Barroso não é de juiz, mas de candidato à Presidência da República

Maior adesão, atraso e sistema fora do ar marcam eleição de Conselhos Tutelares, algo comum e repetitivo nas eleições brasileiras

Cinco vezes em que a esquerda depredou espaços públicos e ficou por isso mesmo

Dias contados? Na verdade, ainda usaremos muito petróleo e por um bom tempo

Ao negar racismo contra brancos, esquerda abandona defesa da igualdade racial

Mortes na Bahia aumentam 92% com confronto entre policiais e bandidos em setembro

Com voto de Zanin ‘advogado do Lula’, anula sentença de Moro contra 1º político condenado da Lava Jato

Militantes brigam em Congresso do PSOL que elege ala de Boulos para comando

Governo aumenta imposto sobre o diesel

Sorria, você está sendo filmado: quem ganha com o uso de câmeras pela polícia?

Mobilização pela vida – crime da esquerda

Focado no exterior, Lula visita menos cidades brasileiras do que Bolsonaro e Alckmin. Tudo dentro do plano do poder, quando decidiram, soltar e eleger Lula como fantoche, para P/Alckmin, na orientação deste poder engendrado da esquerda, evidente para os bons observadores.

Com aval do STF, Lula pode anunciar novas demarcações de terras indígenas, incendiando a nação

A esquerda manobra as pesquisas ‘também’ na Argentina, para decidir as eleições pelo grupo do poder. Com vantagem ínfima, pesquisa mostra Massa à frente e Milei empatado com Bullrich

“Gordola”: reação de Flávio Dino ao simpático apelido revela tirano em potencial

Maduro afirma que Venezuela tem “portas abertas” ao investimento estrangeiro – Quem arrisca?

Envelhecimento no Brasil: por uma cultura de respeito e cuidado

Na era da IA, exame global vai medir como alunos aprendem

Novidade estará no Pisa 2025; pela 1.ª vez resultados vão incluir comparações entre países de aprendizagem, considerando medidas de motivação e regulação emocional.

Novidade fará parte do Pisa 2025 e permitirá comparar grau de aprendizagem entre países ao medir aspectos como medidas de motivação e regulação emocional.

Pedir ajuda para o vizinho de carteira escolar durante a prova ou mesmo para um robô de inteligência artificial não será mais motivo de punição em um futuro próximo. Isso porque os novos exames medirão justamente como o aluno colabora com os colegas para encontrar soluções, busca informações, faz perguntas – e a sua motivação para realizar isso tudo. Sistemas de avaliação internacionais, como o Pisa, feito pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), já começam a incluir a tecnologia para analisar bem mais do que apenas respostas certas.

“As provas não são mais sobre se os alunos acertaram ou erraram a pergunta e, sim, sobre como abordam um problema, se estabelecem uma meta, quais são suas estratégias, sua motivação”, disse o diretor de Educação e Habilidades da OCDE e um dos criadores do Pisa, Andreas Schleicher, em evento em Campinas da Associação Brasileira de Avaliação Educacional (Abave). Segundo ele, a tecnologia pode monitorar movimento de mouse e teclado, a voz, o olhar e os movimentos faciais dos estudantes para rastrear a forma como eles respondem às questões.

A novidade vai estar no Pisa de 2025, que terá um novo conceito: Learning in the Digital World (aprendendo no mundo digital). A prova vai avaliar como os estudantes aprendem e não apenas o que eles sabem, usando a tecnologia. Será a primeira vez, desde que o exame foi criado no início dos anos 2000, que os resultados vão incluir comparações entre os países dos processos de aprendizagem dos alunos, incluindo medidas de motivação e regulação emocional.

AUTORREGULAÇÃO. A ideia é coletar dados de autorregulação, cognição e comportamento dos alunos enquanto eles fazem a prova no computador e usar machine learning para analisá-los. Atualmente, a OCDE está aplicando o Pisa 2022, que teve atrasos por causa da pandemia, com provas de Leitura, Matemática e Ciências.

“Estamos incorporando tutores inteligentes no sistema de avaliação para que, quando os alunos tiverem dúvidas, eles tenham essa assistência. Nos dias de hoje é uma bobagem não permitir isso”, diz Schleicher. “Devemos permitir que os alunos usem tudo o que puderem, porque você não quer ver se eles sentem falta do Google, você quer saber se eles podem fazer uso inteligente dele”, afirma.

O Pisa 2025 também vai medir a capacidade dos alunos de utilizar ferramentas digitais para explorar sistemas, representar ideias e resolver problemas com lógica computacional. Na descrição do novo teste, a OCDE diz que é “importante que os jovens estejam preparados para participar de um mercado de trabalho em que os computadores desempenham um papel cada vez maior e para tomar decisões sobre como utilizar a tecnologia para adquirir novos conhecimentos e competências”.

“Em tempos de ChatGPT não se trata de repetir respostas, mas de aprender a fazer perguntas corretas, não se trata apenas de medir o que você sabe sobre Biologia e Física e, sim, se você consegue pensar como um cientista. Na História, não se trata de lembrar nomes de lugares, mas se você entende a sociedade que surgiu a partir de determinado desenvolvimento”, afirmou ele, para uma plateia de especialistas em avaliação do Brasil. “São esses tipos de competências e de pensamentos que as avaliações modernas precisam tornar visíveis, em vez de apenas testar se os alunos conseguem reproduzir as respostas que projetamos numa pergunta.”

Os resultados do Pisa 2025 serão conhecidos só em dezembro de 2027. O Brasil participa da prova, que avalia estudantes de 15 anos, desde o início e está sempre entre as últimas colocações no ranking. Os últimos resultados são de exames feitos em 2018 e divulgados em 2019.

OUTROS EXEMPLOS. Há também modelos sendo testados pelo mundo que medem até o desinteresse do estudante pela prova e criam formas para que se engaje mais. Em uma plataforma criada pela OCDE ainda em versão demo, chamada Platform for Innovative Learning Assessments (PILA), há exemplos de testes que usam tecnologias digitais para serem utilizados em escolas. A iniciativa só tem exercícios em inglês, por enquanto. Em um deles, os alunos precisam ensinar uma agente virtual, chamada Betty, sobre mudanças climáticas, analisando conceitos de causa e efeito. Como feedback, podem pedir a Betty que faça provas sobre o que aprendeu, e depois ainda tem a possibilidade de conversar com um mentor virtual.

Na palestra do evento em Campinas, Schleicher relatou também o caso de escolas em Xangai, na China, em que há um tipo de scanner nas mesas em que os estudantes treinam para escrever corretamente os milhares de caracteres do mandarim. Em tempo real, por meio de inteligência artificial, os erros dos alunos são captados e comunicados aos professores, que podem intervir e ajudá-los a melhorar. “O professor não precisa pegar todos os materiais, corrigir em um outro dia e dar o feedback para o aluno depois”, afirmou. “E a tecnologia não é visível, ela está toda em segundo plano. Essa é a característica da avaliação moderna: ela não distrai os alunos, não acrescenta, mas está totalmente imersa nos processos de aprendizagem.”

No Brasil, a École 42, uma escola de programação, segue um conceito semelhante sobre colaboração dos alunos. A seleção para conseguir uma vaga na concorrida instituição francesa, que tem filiais no mundo todo, dura dias, e são testadas resiliência, garra, vontade de aprender. Há jogos de memória, lógica e os candidatos precisam encontrar soluções para problemas trabalhando com concorrentes. Quatro vezes por ano são escolhidos cerca de 300 estudantes, que só progridem na escola se cumprirem projetos de programação, feitos em grupo e avaliados pelos colegas.

Após a apresentação feita remotamente, de Paris, a presidente da Abave, Maria Helena Guimarães de Castro, disse que o Brasil está “a léguas de distância das inovações” relatadas pelo diretor da OCDE. “Está na hora de parar de só marcar bolinha em teste e começar a medir a produção textual”, afirmou o presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Alessio Costa Lima, numa mesa de debates no mesmo evento, em referência ao Sistema Nacional de Avaliação Básica (Saeb), a principal prova brasileira para medir a aprendizagem dos alunos em Português e Matemática.

A ideia é coletar dados de autorregulação, cognição e comportamento dos alunos ao fazer a prova

O Estado de S. Paulo 02 Outubro de 2023

Por: RENATA CAFARDO

PENSE ANTES DE POSTAR SEUS FILHOS

Vale a pena discutir a exposição feita pelos pais nas redes sociais.

Um dos hábitos mais característicos da era da superexposição que estamos vivendo é a prática do “sharenting”. A palavra refere-se ao hábito de pais e mães que ficam postando fotos dos seus filhos, inclusive bebês, nas mídias sociais. Essa prática é quase irresistível. É humano querer compartilhar as alegrias e agruras da maternidade e o lugar para isso hoje não é mais o álbum de fotos que ficava na gaveta, mas sim a internet.

A questão é que a maior parte dos pais não faz uma reflexão mais profunda do que significa postar fotos dos seus filhos. Como lembrou a pesquisadora em privacidade Luiza Jarovsky em artigo recente, o motivo de os pais postarem fotos dos filhos é seu próprio interesse, não o das crianças (que nem sabem o que está acontecendo).

Os pais querem o que todo mundo quer: uma descarga rápida de dopamina quando a foto das crianças ganha comentários, likes, shares e elogios. Em outras palavras, usam os filhos para ganhar “biscoito” na internet. Inclusive de estranhos que os pais nem sabem quem são. Se você é pai/mãe e se identificou com essa situação saiba que você não está sozinho. Um estudo feito pela SecurityORG nos EUA determinou que 77% dos pais compartilham stories, vídeos ou imagens dos filhos nas mídias sociais. Outro estudo feito pela Nominet na Inglaterra em 2017 revelou que esses pais-compartilhadores postam em média 300 fotos por ano dos filhos.

Quando a criança chega aos 5 anos há cerca de 1.500 fotos dela online. Postar fotos dos filhos levanta questões importantes. A criança é de uma outra geração que os pais. Ao crescer pode não achar positivo que tenha sido exposta. Além disso, boa parte do que é postado online vira combustível para treinar inteligências artificiais. As crianças podem desde cedo se tornarem identificáveis digitalmente, pelo formato da íris e outras características. Sem falar nos riscos relacionados à privacidade, exposição em face de estranhos e até usos maliciosos e imprevisíveis das imagens.

Em 2016, um jornal austríaco relatou o caso de uma adolescente de 18 anos que processou os pais por terem exposto suas fotos de criança online. No fim foi provado que o artigo era falso. No entanto, uma discussão importante surgiu: poderiam os filhos processar os pais por essa conduta? Vários advogados europeus acreditam que sim, seja por uso indevido de informações privadas, seja com base nas leis de proteção de dados pessoais.

Em um caso judicial na Inglaterra, um juiz da área de família da Alta Corte indicou a possibilidade de que o direito à privacidade das crianças se aplica inclusive com relação aos pais. Com isso vale a pena perguntar: o que as crianças ganham com a exposição feita pelos pais? A resposta em geral é: nada.

Uma das poucas exceções são crianças filhas de celebridades, quando os pais intencionam transferir parte da fama e do seu capital social para os filhos por meio das mídias sociais. Fora dessa hipótese, que se aplica a poucas pessoas, o ganho para a criança é praticamente nulo. É melhor pensar com carinho antes de expor os filhos em troca de dopamina.

READER

Já era Fotos das crianças em álbuns de papel e privados

Já é Compartilhar momentos dos filhos online sem maiores reflexões

Já vem Preocupações específicas com a privacidade das crianças, inclusive em face da inteligência artificial

Folha de S.Paulo 02 Outubro de 2023

Por: Ronaldo Lemos Advogado, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro