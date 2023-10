Resultados da Eleição para Conselheiros Tutelares de Cambé 2023

No último domingo, dia 1º de outubro de 2023, a cidade de Cambé foi palco de uma importante eleição para a escolha de novos Conselheiros Tutelares. Com urnas eletrônicas prontas para registrar a voz dos eleitores, o processo democrático contou com a participação de 1.622 votantes, em um município com mais de 70 mil eleitores.

A homologação parcial dos resultados revelou os nomes dos candidatos que foram eleitos para ocupar as vagas no Conselho Tutelar de Cambé, bem como os suplentes que poderão assumir em caso de necessidade. Eis os resultados:

Simoni Cristina Brito – 442 votos (ELEITA) Marcia Souza – 290 votos (ELEITA) Dilson Oliveira – 244 votos (ELEITO) Kemely Cristina Nunes – 235 votos (ELEITA) Josiane Botti – 220 votos (ELEITA)

Além dos eleitos, foram definidos os três primeiros suplentes, que poderão assumir em caso de vacância no Conselho Tutelar:

Livia Sola – 178 votos (1ª. Suplente) Maria Donizete Lima – 130 votos (2ª. Suplente) Carla Dias – 117 votos (3ª. Suplente)

Os candidatos Shirley Brizola, com 20 votos, e os demais que não alcançaram a eleição direta, também contribuíram para o processo democrático e foram definidos como 4ª e subsequentes suplentes.

Importante ressaltar que a homologação final desses resultados será divulgada no próximo dia 10 de outubro de 2023, de acordo com a Resolução CMDCA 013/2023.

A eleição para o Conselho Tutelar é um momento significativo para a comunidade, pois os conselheiros eleitos desempenharão um papel crucial na proteção dos direitos das crianças e adolescentes em Cambé. Parabenizamos todos os eleitos e agradecemos a todos os eleitores que participaram desse importante processo democrático.

Fique atento para mais informações sobre o Conselho Tutelar de Cambé e seu importante trabalho em prol da proteção da infância e juventude em nossa cidade.