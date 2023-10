Oportunidades de Emprego em Cambé: Confira as Vagas Disponíveis na Agência do Trabalhador (Sine)

A busca por oportunidades de emprego é uma jornada importante na vida de muitos cidadãos de Cambé, no Paraná. Seja você um profissional experiente ou um jovem em busca do primeiro emprego, a Agência do Trabalhador de Cambé, também conhecida como Sine (Sistema Nacional de Emprego), desempenha um papel fundamental na conexão entre empregadores e candidatos. Localizada na Av. Inglaterra, 774, no coração do Centro de Cambé, a agência é o local onde as oportunidades de trabalho se encontram com os talentos locais

Vagas Disponíveis em Cambé:

Açougueiro Auxiliar de Açougueiro Ajudante de Motorista Arte-finalista Arrematadeira Analista de Departamento Pessoal Assistente de RH Atendente de Padaria Auxiliar de Departamento Pessoal Auxiliar Administrativo PCD (Pessoa com Deficiência) Auxiliar de Escritório Auxiliar de Depósito Auxiliar Financeiro Auxiliar de Produção (Temporário) Auxiliar de Logística (Temporário) Auxiliar de Mecânico de Autos Confeiteiro Copeiro Costureira Cozinheira Desenhista Projetista de Máquinas Estampador de Tecidos Jardineiro (Temporário) Laboratorista de Solos Marceneiro

Agência do Trabalhador de Cambé (Sine)

Av. Inglaterra, 774 – Centro, Cambé – PR, 86188-030

Telefone: (43) 3174-0443

Estas são as vagas disponíveis em Cambé no momento. Certifique-se de verificar os requisitos específicos de cada vaga e entre em contato com o SINE de Cambé para mais informações e candidatura. Boa sorte na sua busca por emprego!