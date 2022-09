Manchete dos Jornais desta Segunda-feira, 05 de Setembro de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Explode o total de processos contra pesquisas eleitorais

Barroso suspende lei de piso da enfermagem

Crédito ligado a programa social será mais caro que consignado tradicional

Os desafios para o ‘novo consignado’

Atacarejo de pequenos porte ganham mercado em bairros de grandes cidades

A irresponsabilidade fiscal dos candidatos

Match à vista! Como se destacar na busca pelo emprego dos sonhos

Chocolate gera renda e protege os Yanonamis

Agro Amazônia intensifica expansão marcando presença em mais Estado.

Brasil se prepara para o plantio da soja

Crescimento orgânico é prioridade

Planos de saúde: as regras podem mudar

Por que o Ibovespa alcançou em agosto a maior alta desde janeiro

O Globo

Manchete: Chile rejeita projeto da nova Constituição e vive impasse

Governadores lideram corrida nos estados

Gorbachev desarmou a maior bomba-relógio do século XX.

Devemos buscar no mundo ideias para a reconstrução

STF suspende novo piso da enfermagem e pede mais informações

Bem-estar dos pacientes é novo foco para cura do câncer

Folha de S. Paulo

Manchete: Chile rejeita nova Carta e entra em fase de incerteza

Empresas de ônibus e aplicativos travam briga no Congresso para mudar regulação do setor

Orçamento de 2023 tem desafios que vão além do Auxílio Brasil; entenda

Projeções que destoam do consenso veem controle das contas em 2023

Disciplina fiscal e estabilidade são prioridades de estrangeiros

Tributar dividendo pode mudar remuneração

Painéis solares aposentam no século 21 lamparinas na Ilha de Marajó, no Pará

Gastar mais do que ganha demonstra falta de preparo em fazer escolhas

Educação financeira ajudou professora mãe de cinco filhos a superar relação abusiva

Valor econômico

Ofertas de ações deverão somar até R$ 80 bi em 2023

Empresas de infraestrutura e commodities estão entre as apostas para voltar a se financiar via bolsa

Previsão de inflação mais alta infla teto

Na quarta-feira, o Ministério da Economia divulgou a Proposta de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 2023 fixando um limite de R$ 1,8 trilhão para os gastos públicos

Quilombolas dão força à bioeconomia

Em Oriximiná, no norte do Pará, iniciativas envolvem produtos florestais não madeireiros

Um orçamento irrealista e disfuncional

Seja pelo aperfeiçoamento do teto de gastos, seja pela adoção de uma nova regra, será preciso focar no controle dos gastos obrigatórios

Corte deixa programa habitacional à beira da extinção

Estimativa de IPCA mais alto pode inflar teto em R$ 8,4 bilhões

Correção pode ser revista, mas ainda há possibilidade de taxa ser definida pelo Congresso

Mudança ou fim do limite de gasto já foi alvo de 21 propostas

Estudo diz que se gasto público não for contido, sociedade terá que rediscutir o financiamento do Estado

Com mais uma interferência do governo Bolsonaro, Barroso suspende piso de enfermeiros e cita risco de demissões. Piso salarial nacional de R$ 4.570 havia passado pelo Congresso e sancionado por Bolsonaro

Mudança pode levar à redução de encargos, diz Abraceel

Associação vê risco zero de sobra de energia para distribuidoras e baixo repasse de custos de migrações a clientes

Nova regra eleva fatia do ICMS para cidades com melhor educação

Quase todos os Estados já aprovaram leis com repasse do ICMS por critério de aprendizagem

Chile rejeita projeto de Constituição por ampla margem

Resultado é visto como grande derrota para o governo de Gabriel Boric

OMC indica estagnação no comércio global

Barômetro da organização aponta que demanda global por produtos exportados diminuiu consideravelmente

China impõe lockdown em polo de tecnologia

População de Shenzen ficou fechada no fim de semana para submeter população a testes de covid

Orçamento expõe desafio fiscal do próximo governo

Dados do dia a dia tendem a voltar ao terreno negativo, sem uma âncora fiscal que ajude a coordenar as expectativas

O novo dilema do comércio e desenvolvimento sustentável?

É preciso atenção às possíveis estratégias utilizadas por países mais poderosos para exportar custos de ajuste conforme esses compromissos ficam mais fortes

Desafios da siderurgia para se livrar do CO2

Presidente de companhias do país estimam pesados investimentos em novas tecnologias, vindo a gerar aço mais caro ao consumidor final

Diesel e safrinha ‘cheia’ vão sustentar os preços do frete

Até início da colheita da safra de verão, custos devem seguir em patamar superior ao de agosto do ano passado, diz EsalqLog

Deflação gera venda de título indexado ao IPCA

Volatilidade da curva de juros e ambiente de muita oferta de papéis incentivados também ajudam a explicar movimento visto nas últimas semanas e que ainda pode se estender

BCE ainda pode estar atrasado no ciclo de aperto

Em julho, o BCE apresentou uma ferramenta para abordar possíveis problemas nos mercados de títulos

Decisões do STF (no executivo) podem incentivar cobrança de IPTU sobre concessões

Projetos de infraestrutura podem se tornar inviáveis, segundo Ministério da Infraestrutura