Simepar prevê chuvas para terça (06) e quarta-feira (07) em Cambé

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (SIMEPAR), prevê possibilidade de chuvas para terça-feira (05/09) e quarta-feira (07/09) na cidade de Cambé.

Nesta segunda-feira o tempo já fica instável em várias regiões do Paraná, com previsão de chuvas em diversas regiões. As temperaturas seguem mais amenas ao longo do dia.

Já na terça-feira, os prognósticos indicam a ocorrência de pancadas de chuvas em Cambé, com probabilidade de 84% e 2.1 mm de precipitação acumulada. As temperaturas apresentam pouca oscilação e variam entre 14º C e 24º C.

A instabilidade prossegue no feriado de 7 de Setembro, e as chuvas continuam, com probabilidade de 98% e 4 mm de precipitação acumulada. As temperaturas variam entre 15º C e 27º C.

Entre quinta e sexta-feira a chuva dá uma trégua e a tendência é de predomínio de sol.