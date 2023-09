MANCHETE DOS JORNAIS DESTA SEXTA-FEIRA, 01 DE SETEMBRO DE 2023

Contra arrastões, segurança de condomínios usa até inteligência artificial

Trabalho sem carteira ajuda e desemprego tem novo recuo

Taxa para o país no trimestre móvel até julho fica em 7,9% e tem melhor resultado para o período desde 2014, mostra pesquisa do IBGE (Valor)

Dívida bruta sobe para 72,4% do PIB em julho, aponta BC

Endividamento está no maior patamar desde novembro de 2022 (Valor)

Veto de Lula flexibiliza bloqueio em investimento no arcabouço

Regra fiscal aprovada no Congresso e que substitui o teto de gastos é sancionada. (Folha)

Pessimismo com meta faz Bolsa cair 1,52%; dólar sobe

Dúvidas sobre cumprimento de déficit zero em 2024 pressionam negócios; inflação nos EUA também pesa. As dúvidas sobre o cumprimento da meta de déficit zero em 2024 derrubaram o índice de referência Ibovespa e fizeram o dólar subir 1,65%, a R$ 4,95. Pesaram o déficit primário de R$ 35,9 bi do governo central em julho e a extensão da desoneração da folha a municípios. (Folha)

MP que tributa subvenção vai afetar resultado de companhias

Se o texto for aprovado pelo Congresso, a partir de 2024 as empresas ficarão obrigadas a pagar Imposto de Renda (IRPJ), CSLL, PIS e Cofins sobre os valores concedidos pelos Estados. Medida Provisória muda incentivos fiscais e afeta o lucro de empresas já em 2024

Iniciativa aumenta a arrecadação do governo; atacado e indústria serão os mais impactados. Com mais este desafio de modo geral, as consequências está no aumento do desemprego, que será mais evidente, para diminuir os custos das empresas, além é claro, de repassar custos adicionais para o consumidor. (Valor)

Decreto do vale-refeição proíbe ‘cashback’ e ‘rebate’. Medida também reforça o direito do trabalhador à portabilidade. (Valor)

Lula critica riqueza não repartida

Em evento para lançamento do programa Brasil presidente lembrou de sua infância pobre e fez um desconjuro à desigualdade. O discurso tem muitas falácias, não se enfrenta a desigualdade sem dignidade, sem produção de riquezas, sem investir numa educação financeira e produtiva na mentalidade dos jovens, que se encontram reféns das narrativas boçais das suas ideologias vazias sem construção, e já provadas um desastre, tal como a geração nem-nem nascida da era PT (Valor)

Wall Street fica no vermelho em agosto e o governo ‘democrático’ americano sempre trás o desastre econômico para os EUA, em toda história e governos, a má administração dos recursos a fundo perdidos sem reprodução de riquezas, é a mesma. No caso do Nasdaq, este foi o mês com pior resultado registrado em 2023; investidores aguardam a divulgação hoje de indicadores do mercado de trabalho (Valor)

O ESTADO DE S.PAULO

Justiça aceita pedido de recuperação da 123milhas

Em ata, cúpula dizia que Americanas ‘não tinha dinheiro’ e iria ‘à guerra’

O que a Câmara aprovou

Fazenda diz que não foi consultada sobre texto da desoneração da folha

Servidores, Bolsa Família e IR ficam sem reajuste

Veto no arcabouço abre caminho para quitação de precatório

Texto prevê R$ 37,6 bi em emendas, mas Congresso quer mais R$ 20 bi

Pisos da Educação e da Saúde podem consumir 35% da receita extra

Haddad diz que não pode desistir de buscar o ‘déficit zero’ em 2024

Governo prevê superávit de R$ 2,8 bi

País confirma nova cepa após ter conta alterada em mais 2 casos, sendo 1 com transmissão local

Novos recursos (venda) do Fundo Amazônia chegam a R$ 3,43 bi

Em 37 anos, Brasil teve desmate em área 2,5 vezes maior que a Alemanha

Um Supremo para chamar de seu

Celso Ming: A resistência do mercado de trabalho

O GLOBO

AliExpress recebe certificação do Programa Remessa Conforme

Justiça aceita pedido de recuperação judicial da 123milhas

Taxa de desemprego recua a 7,9% em julho

Fazenda envia medidas que elevam tributação a empresas

Lula amplia emendas e Saúde e corta gastos em Ambiente e Cultura

Meta fiscal do Orçamento é pouco realista diante de tantos gastos do governo

FOLHA DE S.PAULO

Petrobras planeja subsidiária na China, diz Prates

Ministro volta a questionar Eletrobras sobre PDV

Decreto retoma portabilidade do vale-alimentação

Desemprego no trimestre encerrado em julho tem leve recuo para 7,9%

Lula publica projeto que propõe fim de juro sobre capital próprio

Bolsa cai 1,5% e dólar vai a R$ 4,95 com piora no cenário fiscal

Governo prevê investimentos públicos perto do piso

Veto de Lula flexibiliza bloqueio em investimento no arcabouço

Com necessidade de R$ 168 bi extras, Haddad admite desafio

Governo envia Orçamento de 2024 em meio a deterioração da perspectiva fiscal

Tarcísio recebe Boris Johnson e discute parcerias entre Brasil e Reino Unido

Brasil tem recorde de transplantes, mas 1.600 famílias recusam doação

Governo autoriza a adesão da Aliexpress ao Remessa Conforme

VALOR ECONÔMICO

Orçamento de 2024 tem alta real de 1,7% das despesas e elevação de investimentos

Texto encaminhado ao Congresso congela os valores do Bolsa Família e os salários dos servidores

MP que tributa subvenção vai afetar resultado de companhias

Se o texto for aprovado pelo Congresso, a partir de 2024 as empresas ficarão obrigadas a pagar Imposto de Renda (IRPJ), CSLL, PIS e Cofins sobre os valores concedidos pelos Estados. Medida Provisória muda incentivos fiscais e afeta o lucro de empresas já em 2024

Iniciativa aumenta a arrecadação do governo; atacado e indústria serão os mais impactados. Com mais este desafio, o aumento do desemprego será mais evidente, para diminuir os custos das empresas, além é claro, de repassar custos adicionais para o consumidor

CPI vê fraude na Americanas e vai propor leis

Antiga diretoria-executiva da varejista está envolvida no rombo contábil anunciado em janeiro, diz relator, ao descartar participação dos bancos, auditorias ou dos acionistas de referência da empresa. Se alguém imaginava que corrupção só está nos três poderes, pode perceber no exemplo da fraude das Americanas, o quanto influencia este descaminho em todos os setores da sociedade, gerando desconforto e a falta de confiança, uns com outros.

123milhas deve a bancos menos de R$ 120 milhões

No total, o grupo formado também pela Art Viagens e Turismo (a Hotmilhas) e a controladora Novum Investimentos e Participações, deve cerca de R$ 2,3 bilhões a mais de 700 mil credores

Após 15 anos, pré-sal produz 78% do petróleo no país

Primeira reportagem, de uma série que será publicada nas próxima semanas, apresenta panorama dessa que é hoje a principal fonte produtora de petróleo e gás do Brasil

Trabalho sem carteira ajuda e desemprego tem novo recuo

Taxa para o país no trimestre móvel até julho fica em 7,9% e tem melhor resultado para o período desde 2014, mostra pesquisa do IBGE

Declínio do pré-sal se aproxima, e país tem desafio de elevar produção

Região deve produzir 4,3 milhões de barris por dia no fim da década, volume 80% acima dos 2,4 milhões de barris diários de 2023. Sem investir em fontes de energias renováveis, pela má administração da Petrobrás no longo prazo, visando tão somente interesses políticos no curto prazo, a previsão para a economia brasileira é refens das desordens do presente

Lula critica riqueza não repartida

Em evento para lançamento do programa Brasil presidente lembrou de sua infância pobre e fez um desconjuro à desigualdade. O discurso tem muitas falácias, não se enfrenta a desigualdade sem dignidade, sem produção de riquezas, sem investir numa educação financeira e produtiva na mentalidade dos jovens, que se encontram refém dos discursos boçais e já provadas um desastre, tal como a geração nem-nem nascida da era PT

Orçamento prevê despesa maior e Bolsa Família sem reajuste

Boa parte do aumento do espaço para gastar no ano que vem foi consumida por despesas obrigatórias, como a Previdência

Economia da China dá novos sinais de fraqueza

País vê o agravamento na queda prolongada do mercado imobiliário, fábricas afetadas pela redução das exportações e os consumidores controlando os gastos

Mesmo com juro alto, EUA demoram a desacelerar

Com a inflação ainda longe da meta, não será surpresa se o Fed elevar os juros no curto prazo, ainda que não na reunião de 20 de setembro

Rotativo do cartão e parcelado sem juros: para onde caminhamos?

Alternativas estão a caminho, como parcelado emissor e pix garantido

Nas bolsas, soja caiu 5,7% e suco subiu quase 10% em agosto

Menor estoque no Brasil explica alta do suco; grão recuou apesar de queda na colheita

Receita suga o agro em programa de conformidade

Foco será nas receitas e despesas dos produtores rurais pessoas físicas, com o cruzamento de dados das declarações de imposto de renda e do livro caixa digital

Piora no risco fiscal mexe com mercados

Déficit primário, vetos de Lula na promulgação do arcabouço e incerteza sobre comprometimento com meta levam mau humor ao pregão; dólar vai a R$ 4,95. A quem o governo enganou? A proposta econômica só começou a ser instalada pós entrada no poder, nada foi declarado, uma vez que já sabia que iria tomar o poder, para depois, implementar medidas para incitar a horroriza do mercado. Pós entrada no comando do BC, gorjetas no Congresso, este governo começará a colocar suas unhas de fora e tragar o que pode em taxas, impostos e outros meios escusos para alimentar seu projeto de poder além das fronteiras da América Latina.

Jornal Imparcial

GAZETA DO POVO

Alckmin defende fracionamento do próprio ministério para acomodar Centrão, mais custos, como taxas e impostos para bancar e sem retorno para a sociedade

Os 5 maiores economistas do século XX e os 3 melhres brasileiros

“Não fique tão focado nos monstros que estão por aí”

Irmã de ministro de Lula é alvo de operação da PF por suspeita de corrupção em recursos da Codevasf no MA, deve ter se sentido em casa

Drogas e samaritanos

TCU vai acelerar fiscalização de obras do PAC de olho em desvios e paralisações

Haddad prevê dificuldade com orçamento diante de tantos gastos do governo que só incha

General culpa PMDF por 8/1

Ministros votam contra marco temporal

Operário morre durante montagem de estrutura para 7 de Setembro em Brasília

STF está atropelando a Constituição e levando insegurança ao campo

Haddad admite “Dificuldade” do governo em cumprir meta de déficit zero em 2024

Força do campo e transferências de renda embalam os estados que mais crescem no país

Cecot, a megaprisão de Bukele, completa seis meses com apoio popular em El Salvador

Nicarágua afirma que acordo de livre-comércio com a China marcaará “nova era” para o país

Governo reserva R$a 37,6 bilhões para emendas parlamentares no Orçamento de 2024

Verdades que Marcio Garcia e ONG não contram em vídeo contra o leite

Índios afirmam serem roubados e tutelados por ONGs, diz Plínio Valério

Prisão onde Trump foi fichado tem quinta morte em um mês

Câmara oficializa Frente Mista contra Doutrinação nas Escolas

Javier Milei, o presidenciável com cultura pop por todos os lados

Entidades pedem ação do Congresso contra eventual liberação do aborto e porte de drogas pelo STF

Oposição pede prisão de G. Dias ao apontarem mentiras em depoimento

Lula marca cirurgia para 29/9. ´´E, eu sei o que você está pensando.

Senadores dos EUA alertam para possível intervenção de Maduro nas primárias da oposição venezuelana

“12 homens e uma Sentença”: a maior obra-prima dentre os dramas de tribunal

O espetáculo do crescimento da Esplanada dos Ministérios

Sem impulso do agro, PIB depende do consumo e deve avançar com “freio e mão puxado”

Belarus condena jornalista à prisão or divulgar dados sobre violação dos direitos humanos no país

“Narrativas tentam encobrir verdadeiros responsáveis pelo 8 de janeiro”, diz coronel preso

MATÉRIA EM FOCO

As dúvidas sobre o cumprimento da meta de déficit zero em 2024 derrubaram o índice de referência Ibovespa e fizeram o dólar subir 1,65%, a R$ 4,95. Pesaram o déficit primário de R$ 35,9 bi do governo central em julho e a extensão da desoneração da folha a municípios.

A Bolsa brasileira registrou forte queda de 1,52% e fechou aos 115.741 pontos nesta quinta-feira (31) ainda pressionada pela deterioração do cenário fiscal, enquanto investidores aguardavam a apresentação do projeto de Orçamento de 2024. Dúvidas sobre o cumprimento da meta de déficit zero, prevista no novo arcabouço fiscal, continuam pesando sobre os negócios brasileiros.

O mercado reage, ainda, à aprovação do projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores por mais quatro anos na Câmara e à retomada do voto de desempate no Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) no Senado.

Já o dólar registrou forte alta após a divulgação de dados de inflação ainda fortes nos EUA, em sessão também influenciada por fatores técnicos. O cenário fiscal no Brasil também pressionou as negociações da divisa, que terminou o dia cotada a R$ 4,949, com valorização de 1,65%.

Com o resultado do pregão desta quinta, o Ibovespa encerra agosto com queda acumulada de 5,08%, enquanto o dólar teve alta de 4,67% no período. O mês foi marcado pelo aumento da aversão ao risco no exterior, em meio a preocupações sobre a desaceleração econômica da China e possíveis novas altas de juros nos EUA, o que também pressionou ativos brasileiros.

As discussões sobre o projeto de Orçamento de 2024 nesta semana despertaram temores no mercado, que vê com ceticismo a decisão do governo de manter a meta de déficit zero para 2024 contando com medidas que ainda não foram aprovadas pelo Congresso.

Nesta quinta, o ministro Fernando Haddad (Fazenda) admitiu que o cenário fiscal para 2024 é desafiador, mas disse que o governo está comprometido em avançar para reequilibrar as contas do país.

“Não estamos negando a dificuldade. O que estamos afirmando é o compromisso da área econômica em obter o melhor resultado possível.”

A fala do ministro vem após após o Tesouro Nacional divulgar que o governo central registrou déficit fiscal primário de R$ 35,9 bilhões em julho, numa forte deterioração ante o saldo positivo de R$ 18,9 bilhões um ano antes e pior do que as expectativas, o que desagradou a agentes financeiros.

“A implementação da PEC da Transição implicou um aumento significativo no gasto público, sugerindo um risco de volta a uma trajetória de elevação da dívida pública, após um superávit e queda da dívida temporários em 2022”, afirmaram analistas do Itaú.

A equipe do banco afirma que a implementação da trajetória das despesas e o ganho de credibilidade do arcabouço fiscal serão os principais desafios nos próximos meses, em especial na recomposição do nível de receitas, que dependem justamente das medidas ainda em aberto da Fazenda.

Já Fabio Serrano, analista do BTG Pactual, afirma que o déficit recorde não impactou as projeções do banco para os indicadores.

“A surpresa negativa reflete fatores específicos que serão compensados nos próximos meses, e a desaceleração mais intensa no resultado primário já era esperada”, diz Serrano.

A economista Cristiane Quartaroli, economista do Banco Ourinvest, destaca que a preocupação fiscal foi um dos principais fatores de pressão nos negócios brasileiros do pregão desta quinta.

“Apesar de declarações de [Fernando] Haddad [ministro da Fazenda] e Tebet, o mercado ainda está avesso ao risco. Existe uma preocupação muito grande com o aumento de gastos e o quanto isso pode afetar a economia num prazo mais longo.”

Os temores aumentaram após a aprovação na Câmara do projeto de lei que prorroga por mais quatro anos a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia, o que, na visão do superintendente de pesquisa da Ágora, José Cataldo, “significa menos recursos e a manutenção do ambiente fiscal desafiador”.

Uma vitória para o governo, porém, foi a aprovação no Senado do projeto de lei que restabelece o chamado voto de desempate no Carf, uma das principais medidas de Haddad para elevar a arrecadação e reequilibrar as contas públicas.

Com as preocupações fiscais no radar, os juros futuros no Brasil registraram forte alta nesta quinta. Os contratos com vencimento em janeiro de 2025 subiram de 10,44% para 10,55%, enquanto os para 2027 foram de 9,98% para 10,16%, pressionando ainda mais o desempenho de ativos brasileiros.

No câmbio, o dólar avançou sobre várias divisas globalmente após a divulgação de dados de inflação nos EUA.

A inflação medida pelo índice de preços PCE, acompanhado de perto pelo Fed (Federal Reserve, o banco central americano), ficou em 0,2% no mês passado, repetindo a taxa mensal vista em junho. Nos 12 meses até julho, o PCE aumentou 3,3%, depois de avançar 3,0% em junho.

Apesar da leve aceleração dos dados na base anual, o diretor de operações da FB Capital, Fernando Bergallo, explicou que a leitura de inflação dos EUA ainda veio em linha com o esperado. Ele mantém visão de que “os juros por lá não devem subir mais”, ressaltando que a aposta de um “pouso suave” da economia norte-americana está ganhando terreno entre os analistas.

Juros mais altos nos EUA tendem a impulsionar o dólar ao tornar os retornos do mercado de renda fixa norte-americano mais atraentes, enquanto a perspectiva de uma postura monetária mais branda por lá costuma beneficiar moedas rivais do dólar, principalmente as de países com taxas mais altas, que oferecem maior rentabilidade.

No Brasil, o dólar ainda foi pressionado por fatores técnicos pela formação da taxa Ptax, que ocorre no último dia útil do mês.

A Ptax é uma taxa de câmbio calculada pelo Banco Central que serve de referência para a liquidação de contratos futuros. No fim de cada mês, agentes financeiros costumam tentar direcioná-la para níveis mais convenientes às suas posições, sejam elas compradas ou vendidas em dólar.

Nos EUA, a maioria dos índices acionários fecharam em queda justamente por conta dos dados de inflação do início do dia, com o Dow Jones e o S&P 500 caindo 0,48% e 0,16%, respectivamente. O índice de tecnologia Nasdaq, no entanto, teve alta de 0,11%.

Folha de S.Paulo 1 Setembro de 2023

Por: Marcelo Azevedo

Contra arrastões, segurança de condomínios usa até inteligência artificial

Tecnologia analisa câmeras de monitoramento e identifica riscos; dessa forma, equipes de segurança são acionadas com mais rapidez, o que agiliza trabalho das equipes de segurança.

Para se proteger de arrastões, condomínios de alto padrão em São Paulo têm usado a inteligência artificial (IA) para analisar câmeras de monitoramento e identificar potenciais riscos à segurança, como aglomerações de pessoas e movimentações em locais proibidos.

As imagens de vídeo são “vistas” pela IA, que as compara com o que ela “aprendeu” como normal por meio das configurações. Com isso, identifica situações suspeitas ou fora do padrão. Isso é possível graças à capacidade de aprendizagem contínua dos programas.

Hoje, eles auxiliam principalmente nos controles de acesso e segurança. Uma câmera da rampa de acesso de veículos pode disparar o alarme se identificar um pedestre no local, o que pode ser uma tentativa de invasão. Do mesma jeito, o sistema pode ser “ensinado” a alertar as equipes de segurança em caso de aglomerações, o que pode ser um arrastão. Sempre é necessária a análise do agente de segurança. As vantagens são a rapidez na identificação do risco e no acionamento das equipes de segurança e a redução da possibilidade de falha humana, diz Rafael Daoud, diretor do Sindicato das Empresas de Segurança Eletrônica de São Paulo (Siese) e CEO do Grupo Alarmwolx.

DETALHES. A AI complementa o trabalho dos agentes de segurança e porteiros, captando detalhes que fogem ao olho humano, como uma pessoa armada num grupo. A inovação muda até o jeito de analisar os acontecimentos, como explica Átila Cordova, CEO do Grupo Magav, consultoria de segurança patrimonial e organizacional. “O trabalho se torna mais preventivo que olhar as câmeras no passado, depois que aconteceu, como é o caso na maioria das vezes”, diz.

A expansão da IA nos conjuntos residenciais já é realidade graças aos investimentos dos condomínios em segurança, prioridade em todas as regiões, como avalia José Roberto Graiche Júnior, presidente da Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios (AABIC). “A soma de ações e de inteligências, humana e artificial, permite aprimorar a proteção.”

A preocupação de zeladores, síndicos e líderes comunitários é evitar o que ocorreu no condomínio do Jardim Paulistano, zona sul, no último fim de semana, com a invasão de pelo menos 17 homens. Moradores de duas casas foram amarrados e presos na sala do zelador. Os ladrões teriam levado R$ 3 milhões em joias. Segundo a polícia, eles estavam armados com fuzis. Vizinhos relatam que os ladrões entraram em um imóvel vizinho, que será demolido, e possui uma parte mais baixa do muro e não tem cerca elétrica.

Só nos bairros de Pinheiros, Itaim Bibi e Butantã, na zona oeste, foram registrados 13 roubos residenciais desde 1.º de junho. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) não divulgou os dados do ano todo.

Embora o número seja semelhante ao do ano passado, no mesmo período, a violência dos bandidos assusta, como no episódio do início de agosto no Alto de Pinheiros, na zona oeste. Um casal, de 79 e 80 anos, e a neta deles, que não teve a idade informada, foram amarrados por ladrões que invadiram sua casa. Foram levados cerca de R$ 20 mil, joias, relógios, celulares, um notebook, além de duas pistolas registradas no nome do idoso.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem, a esposa e a neta dormiam quando foram surpreendidos por três assaltantes armados. No 15.º Distrito Policial (Itaim Bibi), onde esse caso e o do Jardim Paulistano foram registrados, o total de roubos saltou de 998, no primeiro semestre do ano passado, para 1.301, neste ano.

ALVOS FÁCEIS. Os condomínios são alvos relativamente fáceis para os bandidos. Essa é a visão de Diógenes Lucca, tenente-coronel da reserva da PM de São Paulo e um dos fundadores do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate). “Isso contraria o senso comum, que imagina os condomínios como lugares seguros. Falta sensibilidade das pessoas para a questão da segurança nos condomínios. Para ser mais seguro que uma casa, é preciso profissionais bem treinados, condôminos conscientes e que respeitem as regras.”

“Falta sensibilidade das pessoas para a questão da segurança nos condomínios. Para ser mais seguro que uma casa, é preciso profissionais bem treinados, condôminos conscientes que respeitem as regras de segurança, que define como atitudes compartilhadas por um grupo para evitar riscos.” Diógenes Lucca Tenente-coronel da reserva da PM de São Paulo e um dos fundadores do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate)

Uso da IA na segurança Tecnologia capta detalhes que fogem ao olho humano e complementa o trabalho de agentes e porteiros.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que forças policiais monitoram continuamente os índices para planejar ações estratégicas para coibir crimes, em especial os contra o patrimônio. Em relação ao caso do Jardim Paulistano, a pasta informou que a PM intensificou o patrulhamento na região e que o crime é investigado pelo 15.º DP.

“A equipe da unidade realiza diligências, analisa imagens e efetua pesquisas nos sistemas policiais de inteligência a fim de identificar e prender os envolvidos, bem como recuperar os objetos subtraídos. Mais detalhes serão preservados para garantir autonomia ao trabalho policial.” Ainda de acordo com a SSP, de janeiro a julho deste ano, na zona oeste de São Paulo, 3.148 infratores foram presos ou apreendidos, 22,3% a mais do que no mesmo período do ano passado. Além disso, 388 armas de fogo foram apreendidas com criminosos.

O Estado de S. Paulo.1 Setembro de 2023

