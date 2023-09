Polícia Civil e Polícia Militar Atuam em Operação Marvel: Cumprimento de Mandado e Apreensão de Arma

Uma ação conjunta da Polícia Civil do Paraná (PCPR) e da Polícia Militar do Paraná (PMPR) resultou em mais um avanço no combate ao crime. A operação, intitulada Marvel, desdobrou-se a partir do setor de investigação de Cambé, com apoio da Agência de Inteligência da PMPR, 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (11ª CIPM – Cambé).

Mandado de Prisão e Porte Ilegal de Arma de Fogo

No dia 28 de Agosto de 2023, por volta das 17h00, a operação cumprindo um mandado judicial, focou-se em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. O objetivo era capturar um indivíduo com mandado de prisão em aberto. A equipe de Operações da DINT, com apoio da equipe RONE (Rondas Ostensivas de Natureza Especial), abordou um veículo no qual se encontrava L. R. S. C., de 31 anos, alvo da operação.

Durante a busca veicular, a equipe policial fez uma descoberta alarmante: uma pistola 9 mm TAURUS, acompanhada de 14 munições intactas. O indivíduo foi detido e será processado por porte ilegal de arma de fogo, além do cumprimento do mandado judicial.

Operação Marvel e a Continuidade do Combate ao Crime

Essa prisão é parte integrante da Operação Marvel, que já havia obtido resultados significativos em operações anteriores, como a ocorrida em Cambé no dia 30 de maio de 2023, conforme noticiado anteriormente1.

Homem morre em confronto com a Rotam durante operação em Cambé ↩

A ação mostra a cooperação e coordenação eficaz entre as forças de segurança do estado para promover a justiça e garantir a segurança pública.

Resultados Concretos: Um Maior Detido e Arma Apreendida

O resultado imediato da operação foi a prisão de um indivíduo de maior idade, bem como a apreensão de uma pistola 9 mm TAURUS e suas munições. Essas ações enérgicas e coordenadas demonstram o compromisso contínuo das forças policiais do Paraná em manter a ordem e garantir a segurança de todos os cidadãos.

