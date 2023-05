MANCHETE DOS JORNAIS DESTA TERÇA-FEIRA, 09 DE MAIO DE 2023

O ESTADO DE S.PAULO

Inflação a vista: Até 2024, governo terá mais quatro indicações para mudar perfil do BC

Pacheco afirma que o governo precisa ‘aceitar ‘ privatização da Eletrobras

‘Com essa história, Lula destrói patrimônio público, prejudica a segurança jurídica

No governo do PT quem ganha é o setor financeiro; Itaú lucra R$ 8,4 e supera Bradesco e Santander juntos

Produção de veículos recua 3,9% em comparação à de abril de 2022

Com lucro, Bancos se prepara para emprestar mais a empresas, apesar de inadimplência recorde

INSS recorre de ‘revisão da vida toda’ dos benefícios

Internet não garante segurança de dados

EUA não estão prontos para regular IA, diz Gates

Indicados por Haddad para o BC reforçam ala pró queda de juro

Sem ajuste fiscal com acúmulo nos gastos e rombos mês a mês, somado a baixa dos juros será o caos financeiro e na economia

FOLHA DE S.PAULO

Commodities exportações do agro brasileiro para a América Latina disparam em 2023

Mercado trava com o perfil do indicado por Haddad, pelo sinal de interferência política

Cheque muda a partir de 2 de outubro para evitar fraudes

Com fábricas paradas, produção de veículos cai 19% em Abril

Transparência salarial entre gêneros da estatal e o privado

Bancos lucram no governo do PT, apesar das inadimplências, Itaú, Bradesco e Santander

Taxadd não perdoa nem a sorte: Prêmios em loteria, bingo e sites de aposta devem ser declarado no IR

Mudança no FGTS pode encarecer crédito habitacional (enquanto isso) BNDES financia países da esquerda sem crédito no FMI com o FGTS – PT é só legenda pra trabalhador

MST e agro nutrem tensão de governo de SP com Planalto

O GLOBO

Onze em risco: Ameaçados em área onde Bruno e Dom morreram não têm proteção

Rio cobra urgência do governo para crise do Galeão

Governo pede que STF reduza impacto da ‘revisão da vida toda’

‘O Brasil parece que ainda vive em outro mundo e tempo’

Saneamento: União tenta no Senado reverter derrota

Ministro de Minas e Energia diz que não se busca rever privatização

Eletrobras cai 1,7% com interferência do governo

Márcio França convoca centrais sindicais a criticarem a Taxa Selic

Produção de veículos cai 19% em abril, e Anfavea pede redução do juro

Autarquia terá o primeiro integrante negro na cúpula

Lula indica braço-direito de Haddad para o Banco Central

Vitória da extrema direita no Chile é resultado do descaminho de Boric

Ao tentar reestatizar Eletrobras, Lula sabota seu governo