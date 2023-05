Atlético-GO vence Londrina por 2 a 1 e entra no G-4 da Série B

Na noite desta segunda-feira, o Atlético-GO enfrentou o Londrina em partida válida pela 5ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. O jogo marcou a estreia do técnico Alberto Valentim, que comandou o Dragão pela primeira vez na competição.

Apesar do início difícil, com a expulsão de Airton logo no começo do jogo, o Atlético-GO conseguiu impor seu jogo e saiu vitorioso com o placar de 2 a 1. Renato e Rodrigo Soares marcaram os gols da equipe goiana, enquanto Caio Mancha descontou para o Londrina.

Com a vitória, o Dragão chega a 11 pontos e assume o terceiro lugar, entrando no G-4. Já o Londrina amarga a quarta partida seguida sem vencer e se encontra na zona de rebaixamento, ocupando o 17º lugar na tabela de classificação.

O público presente no estádio Antônio Accioly foi de 4.140 torcedores, gerando uma renda de R$ 59.240,00.

Na próxima rodada, o Londrina recebe a Ponte Preta no Estádio do Café, às 15h30 do domingo, enquanto o Atlético-GO visita o Vitória no Barradão, em Salvador, às 18h.

Com a vitória, o Atlético-GO segue invicto na Série B e com boas perspectivas para a sequência do campeonato. O técnico Alberto Valentim tem a missão de manter o bom momento da equipe e buscar o acesso à elite do futebol brasileiro.