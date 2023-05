Secretaria de Segurança Pública e Trânsito promove ações educativas no Maio Amarelo em Cambé

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito de Cambé, em parceria com a Secretaria de Educação e Cultura, 76ª Ciretran de Cambé e 11ª Companhia da Polícia Militar, estão promovendo ações educativas para conscientização da população para prevenção de acidentes de trânsito. A programação faz parte do cronograma de campanha do Maio Amarelo, que esse ano tem como tema “No Trânsito, escolho a vida!”. As ações são voltadas, principalmente, para crianças da rede municipal de ensino, mas também para jovens e adultos.

Para as crianças, estão sendo realizadas Contação de Histórias onde a heroína S.A.T., a Super Amiga do Trânsito, interage de forma lúdica ensinando alguns pontos importantes sobre o trânsito como o uso da cadeirinha, sinalizações de trânsito, forma correta de atravessar a rua e a importância do uso do cinto de segurança.

Depois da história, os alunos ainda têm uma experiência como pedestres e motoristas, usando carrinhos de papelão, interagindo em uma pista montada na quadra de esportes da escola. Ao final da programação, eles conhecem uma viatura policial e recebem um livro com atividades educativas.

Também voltado para as crianças, serão trabalhados temas em sala de aula onde irão fazer desenhos com temas relacionados ao respeito às leis de trânsito, e as atividades serão expostas em locais públicos para chamar atenção da sociedade sobre a importância do tema.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Trânsito, outros atos também estão programados como as Blitz Educativas, que fará a distribuição de materiais educativos em vários pontos da cidade.

“Para a prevenção e redução de acidentes de trânsito, que estão cada vez mais crescentes, é de extrema importância que a educação e conscientização comece com as crianças. Hoje, eles são pedestres, mas no futuro serão condutores. Por isso é essencial esse cuidado, para que se tornem cidadãos mais conscientes, cuidadosos e responsáveis no trânsito”, relatou o chefe da 76ª Ciretran de Cambé, Vagner Meretica.