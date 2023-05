Prefeitura envia projeto à Câmara para distribuir material e uniforme a alunos da rede municipal

A Prefeitura de Cambé, enviou à Câmara de Vereadores o projeto de lei que cria o programa EduCambé, que irá distribuir kits com material e uniforme escolar para os alunos da rede municipal de ensino. A aquisição, organização e distribuição dos kits será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. A previsão é que os alunos recebam os materiais para uso no segundo semestre.

O projeto prevê a entrega de um kit por aluno, a cada ano, de todo material didático necessário, listado conforme o currículo escolar, mais uniforme completo, mochila e estojo, tanto para estudantes regulares da rede municipal, como para aqueles que ingressarem após o ano letivo já iniciado, com data limite estipulada.

O objetivo do EduCambé é disponibilizar aos alunos da rede pública municipal um patamar de igualdade dentro do ambiente escolar, oferecendo melhor condição para desenvolvimento, segundo os preceitos da educação universal, pública e de qualidade.

“Isso é um sonho meu, da nossa equipe, das famílias cambeenses, dos vereadores que apoiam nosso governo, porque ele atua em diversas frentes e atende diversas necessidades, unificando o padrão dos alunos. Estamos mandando esse projeto de lei para a Câmara, e assim que autorizarem vamos fazer a licitação e comprar esses itens já para o segundo semestre”, destacou o prefeito Conrado Scheller.

A secretária de Educação e Cultura, Estela Camata, afirmou que o Município fará uma reposição de uniforme ainda no segundo semestre do ano letivo de 2023. E a partir do próximo ano, a distribuição do kit será completa.

De acordo com a secretária, o projeto irá afetar positivamente a vida de pais e alunos. “Para os pais, a principal importância se dá financeiramente, já que em todo início de ano o investimento escolar impacta no orçamento familiar. E para as crianças buscamos sempre oferecer qualidade no processo de ensino e mais igualdade, agora ainda mais com material e uniforme”, relatou.