MANCHETE DOS JORNAIS DESTE DOMINGO, 07 DE MAIO DE 2023

O ESTADO DE S.PAULO

Faria Lima passa a ver Haddad como a voz moderada contra um PT gastador

MP se manifesta contra candidatura de primeira-dama a vaga no TCE

Senado perde protagonismo em meio à disputa entre Pacheco e Arthur Lira

Desigualdade também na oferta de energia

Cheiro de sangue na água

Lourival Sant’Anna: A desconstrução da Argentina

Os governos ficaram viciados em consultorias

O PLC 29/2017 e o resseguro

Federal Reserve: pausa ou final do ciclo?

STF libera compra de terras por estrangeiros – Brasil a venda

‘Transparência (que não há) é melhor do que negar balanço’, diz analista

Chineses lideram corrida para revolucionar baterias de carros

Bateria de sódio seria eficaz para armazenar energia eólica e solar

Pesquisas com o uso do sódio começaram nos EUA na década de 1970

Temor de recessão afeta petróleo nas bolsas

Frete teve alta acumulada de 13% no 1º trimestre

Empreender pode começar dentro do condomínio

7 grandes empregadores se unem para reter profissionais pretosa

FOLHA DE S.PAULO

Suspeita de cartel amplia contrato sob gestão Lula

Estatal diz que aditivos buscam continuar obras

Relator de marco fiscal promete meior segurança

Outros benefícios tributários na mira do Ministério da Fazenda

Veja os 10 maiores beneficiados com gastos tributários

Nova versão do arcabouço fiscal vai trazer mais segurança

Volta do emprego é mais lenta que adesão ao Bolsa Família no N e NE

Agora em clima de apatia, Chile elege mais uma vez Constituinte

Discord vira terra sem lei com grupos que encorajam crime sexual e violência

Deputados vão tirar de texto remuneração a jornalismo

Esquenta a CPI do 8 de janeiro no Congresso e a pressão popular continua

O GLOBO

Crise hídrica pesa na conta, e TCU tenta mediar solução

‘BC tem autonomia, mas não é intocável’, diz Lula

5G só é efetivo em 7% do tempo de conexão no Brasil

Sem família, sem Estado ‘pra tudo e pra todos, só para uns’: Mães de crianças que dependem de cannabis medicinal relatam abandono

Uma ilha pela justiça: Mendonça vota contra denunciar 200 por atos golpetistas

PF trava disputa com GSI pela segurança do presidente Lula

Partidos olham para CPI como vitrine eleitoral

Indicações travadas ampliam desgaste do Planalto