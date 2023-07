MANCHETE DOS JORNAIS DESTE DOMINGO, 30 DE JULHO DE 2023

Os riscos do ‘sharenting’

Publicações vêm acompanhadas de questões de segurança e privacidade. Registrar os passos dos filhos em fotos fofas na internet, hábito descrito por um neologismo em inglês que mistura “compartilhar” e “criar”, fere direitos deles e pode ser ameaça à sua segurança, alertam especialistas.Você talvez nunca tenha ouvido falar em “sharenting”, mas, se teve filho na última década, as chances de tê-lo praticado são imensas. O neologismo funde duas palavras em inglês —compartilhamento e parentalidade— e se refere ao hábito de registrar os passos das crias nas redes sociais. Dá para alegar: “Todo mundo faz!”. Mas você não é todo mundo, ou não deveria ser. Esse costume tão corriqueiro pode produzir efeitos colaterais nefastos, segundo especialistas. Por mais inofensivo que seja o momento replicado, é preciso ponderar o direito da criança em não ter sua imagem eternizada na internet, e também em como seus dados serão usados por terceiros. Em última instância, a rotina escancarada virtualmente pode ser um risco à vida dela. O “sharenting”, na definição da SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria): “São imagens de crianças com nomes ou dados de identificação colocados muitas vezes sem a intenção de abuso, mas que se tornam elementos distorcidos por predadores em crimes de violência e abusos nas redes internacionais de pedofilia ou pornografia”. E não vale pensar só nos exemplos extremos, como quem de fato vira alvo desses criminosos, ou ainda pais que perderam a guarda dos filhos por mostrá-los em situações flagrantemente vexatórias.Tudo entra em xeque: a foto fofa do recém-nascido dormindo, o parabéns na festinha infantil, a criançada tomando banho de piscina. Quem nunca publicou algo assim, afinal?

Dois exemplos vêm à cabeça da especialista: a notícia de pedófilos usando a inteligência artificial para manipular retratos de menores de idade que os pais publicaram, e o tatuador denunciado por gravar na pele de um cliente a imagem de um menino de quatro anos, pinçada de uma esquina digital sem autorização dos pais.Tá, mas e aí? Uma outra ala questiona se faz sentido esperar abstinência radical de pais afoitos para exibir seus filhos. O melhor caminho seria apostar na redução de danos — conscientizar sobre uma exposição menos danosa e para grupos seletos, como perfis fechados para poucos familiares e amigos.

O ESTADO DE S.PAULO

El Niño afetará colheita e PIB do agro, diz Itaú

Etarismo na economia limita autonomia de idosos e os exclui do consumo

Rivalidade local acirra disputa por vaga no TST no PT a fila é grande

Vale do Jequitinhonha atrai múltis para extrair e exportar ‘lítio verde’

Falido e sucateado, setor petrolífero cria desastre ambiental na Venezuela

A transformação da agropecuária

Uma indústria ultrapassada

O GLOBO

Etarismo na economia limita autonomia de idosos e os exclui do consumo

‘Data venia’: o mapa das divergências no Supremo ‘ideológico em suas partes’

‘O Brasil é importante para a Meta avançar na mometização do WhatsApp’

A guerra e o êxodo russo

O que os seus filhos veem

Como deixar a letargia para trás

Urbanismo centrípeto

FOLHA DE S.PAULO

Fundo Clima viabiliza nova economia no país

BNDES vai ao Congresso para retomar crédito a exportações de serviços

Em clima “democrático” Lula se contradiz ao falar sobre pacificação com bolsonaristas

Custo da crise do clima bate à porta, e conta global pode superar R$ 800 tri

Mulheres avançam em cargo técnico na aviação

Paternidade é construção diária que se vive desde o pré-natal

Os riscos do ‘sharenting’

Goiás investe para deixar de ser líder em fila de cirurgias

Banalização faz marketing rosa da Barbie começar a perder força

Anorexia entra na mira de psicolélico

Exibir filhos na internet coloca em xeque direitos da criança

Maior fila, operação de catarata dura pouco mais de 10 minutos

Sobe número de angolanas grávidas que chegam em SP para dar à luz

Jornal Independente

Gazeta do Povo