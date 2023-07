Operação conjunta resulta em grande apreensão de contrabando em Cambé, Paraná

Cambé, 30 de julho de 2023 (Domingo) – Uma operação conjunta envolvendo a 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), a Receita Federal e a Polícia Federal resultou em uma significativa apreensão de contrabando na noite de domingo, na cidade de Cambé, região norte do Paraná.

Após receber informações estratégicas indicando que uma caminhonete de cor verde estaria transportando produtos ilícitos para Cambé, com previsão de chegada entre as 20h e as 22h, as equipes da Agência de Inteligência da Polícia Militar, em cooperação com a Receita Federal e a Polícia Federal, montaram uma operação de monitoramento nas principais rodovias que dão acesso à região.

Por volta das 21h30, uma equipe da Polícia Militar avistou o veículo suspeito com as características mencionadas e tentou realizar a abordagem, porém, o motorista empreendeu fuga. Contudo, após uma perseguição bem-sucedida, os policiais conseguiram interceptar o veículo Fiat Strada, de cor verde, que transportava cerca de 20 caixas de cigarros de origem paraguaia, configurando o crime de contrabando.

O condutor do veículo e um passageiro foram prontamente detidos e receberam voz de prisão. Em seguida, eles foram encaminhados pelas autoridades à sede da Polícia Federal em Londrina, onde será devidamente investigado e responderá legalmente pelas suas atividades ilegais.

A operação conjunta resultou na apreensão de aproximadamente 10.000 maços de cigarros contrabandeados, evitando sua comercialização no mercado ilegal e garantindo a proteção da população contra produtos de origem duvidosa e não regulamentados.

“A atuação coordenada entre as forças de segurança estaduais e federais é fundamental para o combate ao contrabando e a outros crimes transfronteiriços. A Polícia Militar do Paraná reforça seu compromisso em trabalhar incansavelmente em conjunto com outras instituições para garantir a segurança e a ordem em nosso estado”, enfatizou o Comandante da 11ª CIPM.

Essa ação conjunta evidencia a importância do trabalho colaborativo entre as agências de segurança para coibir atividades ilegais que afetam a sociedade. A operação reforça o compromisso das autoridades em manter a integridade das leis e a proteção dos cidadãos contra o comércio ilegal de produtos contrabandeados.