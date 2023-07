Vagas de Emprego – Agência do Trabalhador de Cambé – Segunda-feira, 31/07

A Agência do Trabalhador de Cambé está ofertando diversas vagas de emprego em diferentes funções. Confira as oportunidades disponíveis:

Auxiliar:

Auxiliar de estoque (2 vagas) Auxiliar de limpeza (1 vaga) Auxiliar de linha de produção (2 vagas) Auxiliar técnico de mecânica (1 vaga)

Vendas: 5. Consultor de vendas (3 vagas)

Promotor de vendas (1 vaga) Vendedor interno (3 vagas)

Produção e Industrial: 8. Costureira em geral (1 vaga)

Engenheiro de produção (1 vaga) Estoquista (1 vaga) Impressor flexográfico (1 vaga) Mecânico de automóvel (1 vaga) Técnico de manutenção industrial (1 vaga)

Outras: 14. Monitor interno de alarmes (1 vaga)

Motorista de caminhão (1 vaga) Motorista de caminhão-guincho pesado com munk (1 vaga) Telefonista (1 vaga)

Local de Candidatura: Av. Inglaterra, 774 – Centro, Cambé – PR, 86188-030

Horário de Atendimento: Segunda-feira, das 08h às 11h30 e das 13h às 17h

Telefone para Informações: (43) 3174-0443

Lembramos que as vagas podem sofrer alterações ao longo do dia. Aproveite essa oportunidade e candidate-se para ingressar no mercado de trabalho!