MANCHETE DOS JORNAIS DESTE SÁBADO, 20 DE MAIO DE 2023

O ESTADO DE S.PAULO

Oi diz que recuperação judicial não tem impacto no serviço

Falha atrasa 45 mil parcelas de seguro-desemprego

Governo diz que fiscalizará preço dos combustíveis

Zurich Airport fica com aeroporto do RN por R$ 320 mi, ágio de 41%

Entrevista Mansueto Almeida: ‘O mercado não chega à conta da receita do governo’

Agro melhora projeções para o PIB

Identidade não indicará sexo nem vai diferenciar nome social e de registro

MP que regulamenta apostas ainda circula nos ministérios

Lei da Ficha Limpa barrou 0,0006% dos registros de candidaturas após a eleição

Chefe da Comunicação derrapa no português e é corrigido

Petrobras quer produzir biocombustível e operar eólicas no mar em três décadas

Arcabouço frouxo já de saída

O GLOBO

Embate entre o Sistema S e a Embratur por recursos

Na defesa da autonomia, Campos Neto reúne BCs

Prévia do PIB mostra economia mais aquecida

Governo deve piorar previsão de rombo neste ano

Lira quer iniciar discussão da reforma tributária no 1° semestre

Aeroporto de RN é relicitado por R$ 320 milhões

Guiana, que já explora a Margem Equatorial, tem boom econômico

Minas e Energia e Petrobras pressionam governo contra veto do Ibama

Supremo não deve mexer na demissão sem justa causa

Governo do PT contratou empresa suspeita de ser ‘laranja’

Estranha no ninho: Gleisi enfrenta desgastes no PT e no governo por guinada à esquerda

Tiro no pé: ‘Lula quer se vingar do agro pelo apoio dado ao ex-presidente’

Ataque a democracia liberdade de expressão, nem humoristas escapam, é proibido rir

FOLHA DE S.PAULO

Seminário da Folha sobre o BC reúne Campos Neto e Pacheco

IBC-Br mostra resiliência da economia, mas traz dúvidas sobre pressão inflacionária

‘Pedir não é pecar’, afirma ministro sobre despesas militares

Despesa pesa, não importa o mérito, diz órgão da Câmara

Falha do BC atrasa o pagamento de mais de 45 mil parcelas do seguro-desemprego

Atraso em conselho do FGTS trava pacote do governo para a construção

Governo amplia negociação para salvar decretos de saneamento

Zurich supera proposta da XP por apenas R$ 1; entenda

Aeroporto de Natal é leiloado por R$ 320 milhões

Preços caem pouco em 1ª pesquisa após corte da Petrobras

Refinaria privada vê incertezas com nova política e provoca Cade

Resta saber se Petrobras vai usar nova regra de forma sábia ou política

Fundeb dentro do limite do arcabouço fiscal compromete a educação básica

Justiça suspende licenças para extração de gás e óleo no AM

Decreto prevê que PF será responsável por CACs

Novo RG não terá sexo nem distinção entre nome e nome social, diz governo

Região Norte é a que menos vacina contra a gripe no país

Ministros marcam agendas em suas cidades às sextas para voar com FAB

TRF-4 derruba liberação de R$ 35 mi de Palocci

Análise Laura Machado: Mais pobres querem ‘dignidade’ e trabalhar, mas não conseguem

Oscar Vilhena Vieira: Liberdade de expressão no cerne